Secretaría de la Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con 90 elementos de Fuerzas Especiales

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    Secretaría de la Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con 90 elementos de Fuerzas Especiales
    La función de estos elementos es contribuir a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Cortesía
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Efectivos del Ejército Mexicano arribaron a Culiacán para unirse a la 9/a. Zona Militar, realizar patrullajes de prevención y coordinar acciones de disuasión con órdenes de gobierno.

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó la seguridad en el estado de Sinaloa con unidades de Fuerzas Especiales. A las 15:20 horas del 3 de junio de 2026, un contingente de 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegó desde la Base Aérea Militar ubicada en Santa Lucía, Estado de México, con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán, Sinaloa. El traslado se realizó a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana.

Este movimiento de personal se ejecuta en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El objetivo directo del arribo de estos elementos es reforzar el despliegue operativo que mantiene la 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa. Los efectivos se integrarán a las labores que ya se desarrollan en el territorio.

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La función de estos elementos es contribuir a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región. Las operaciones están dirigidas a inhibir las actividades de los grupos con presencia en esa zona del país. Con esto se busca neutralizar las conductas fuera de la ley en los sectores señalados.

La misión de las unidades de Fuerzas Especiales implica actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad. Para ello, el personal militar realizará tareas específicas de disuasión, prevención y patrullajes en los puntos asignados. Estas acciones se orientan a la generación de condiciones de tranquilidad para los habitantes.

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El personal desempeñará sus funciones con apego a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. El reporte oficial establece que las operaciones se conducirán con respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Las actividades civiles y militares quedan enmarcadas en este protocolo de actuación en beneficio de la población de Sinaloa.

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