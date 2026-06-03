$!Desde El Altiplano, Manuel Farías envía sexta carta a Sheinbaum y acusa a Semar de obstruir su defensa

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, envió una nueva carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Farías Laguna reitera en la nueva carta, señalamientos sobre presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La misiva, fechada el 3 de junio de 2026, representa la sexta comunicación pública que el exmando naval dirige a la titular del Ejecutivo federal desde que fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 325/2025 y permanece sujeto a prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025. Farías Laguna es señalado por las autoridades por su presunta participación en una red dedicada al denominado huachicol fiscal. Desde su ingreso al penal federal ha sostenido que existen violaciones a sus derechos procesales y que diversas instituciones han impedido el desarrollo de una defensa adecuada. DESDE EL ALTIPLANO, FARÍAS LAGUNA SEÑALA A SEMAR Y FGR POR PRESUNTAS OMISIONES En el documento, el vicealmirante acusa directamente a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstaculizar la obtención de información que, según sostiene, sería relevante para esclarecer los hechos que se le imputan. En la carta asegura que desde noviembre de 2025 su defensa ha solicitado diversos actos de investigación a través de la FGR, pero que la Secretaría de Marina ha negado la entrega de información argumentando motivos relacionados con la seguridad nacional. “Por medio de la presente me vuelvo a dirigir a Usted, para seguir haciendo de su conocimiento de las vulneraciones al debido proceso, presunción de inocencia, acceso a una defensa adecuada y vulneración a mis derechos humanos dentro de la causa penal 325/2025”, escribió. Asimismo, afirmó que una dependencia de la Administración Pública Federal estaría obstruyendo la obtención de elementos que podrían ser utilizados dentro de su defensa. “Los actos de investigación pedidos por mi defensa por medio de la Fiscalía General de la República a la Secretaría de Marina se me siguen negando bajo reserva y la pretensión de Seguridad Nacional”, señaló.

FARÍAS LAGUNA CUESTIONA NEGATIVA PARA ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SU CASO A lo largo del documento, el exmilitar cuestiona las razones por las que, según su versión, la Secretaría de Marina mantiene reservada información solicitada por la Fiscalía. “Porque la pregunta aquí sería, por qué Marina pretende reservar por seguridad nacional en lugar de proporcionar, como se lo ha requerido la Fiscalía General de la República, la información que ayudará a aclarar el supuesto delito cometido”, expuso. También sostiene que la información solicitada sería relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados. “Tal parece que la fabricación de pruebas y de culpables que tienen al momento resulta conveniente tanto para la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Marina”, escribió en la misiva. Farías Laguna asegura que la negativa para proporcionar información constituye una presunta afectación a sus derechos procesales. “Lo único que siguen haciendo es una flagrante obstrucción a la justicia, debido proceso, presunción de inocencia y vulneración a mis derechos humanos”, indicó. FARÍAS LAGUNA DENUNCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN QUE DERIVÓ EN SU DETENCIÓN En otro apartado de la carta, el vicealmirante cuestiona la forma en que se desarrolló la investigación que derivó en su detención. Al respecto, afirmó que fue vinculado a proceso con base en elementos que considera insuficientes y señaló que continúa privado de la libertad sin acceso completo a la carpeta de investigación correspondiente. “Basta un video anónimo de YouTube para vincularlo a proceso, el armado y apertura de una carpeta de investigación de un día para otro y en diecinueve días librar una orden de aprehensión que al momento me tiene privado de mi libertad por nueve meses y contando”, expresó. Asimismo, reiteró su petición de intervención presidencial para que la Secretaría de Marina proporcione la información requerida por su defensa. “Seguiré pidiendo su intervención directamente con Marina para que aporte los actos de investigación requeridos y se sepa la verdad de estos hechos”, manifestó. FARÍAS LAGUNA SOLICITA APOYO DE CLAUDIA SHEINBAUM En la parte final del documento, Farías Laguna insistió en que continuará solicitando apoyo para que se esclarezcan los hechos por los que fue procesado. “Seguiré pidiendo su ayuda para que se sepa la verdad, romper con esta negativa de Marina y obstrucción de la justicia y así aclarar estos hechos que a bien tuvieron adjudicarme sin pruebas fehacientes y contundentes”, escribió. La carta concluye con una solicitud de intervención institucional y un mensaje final dirigido a la mandataria federal. “Esperando una resolución favorable a la presente y una oportuna intervención de su parte ante lo aquí planteado y apegado a derecho, me despido de usted enviándole un cordial saludo”, señala el texto. El documento finaliza con la frase: “VERDAD Y JUSTICIA”.

FARÍAS LAGUNA HA ENVIADO SEIS CARTAS La nueva comunicación fue enviada apenas tres semanas después de la quinta carta difundida por el vicealmirante, fechada el 10 de mayo de 2026, en la que también denunció presuntas violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos. Desde su reclusión en el Cefereso número 1, Farías Laguna ha recurrido de manera reiterada a cartas públicas dirigidas a Claudia Sheinbaum para exponer su situación jurídica y solicitar apoyo institucional. Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta pública por parte de la Presidencia de la República respecto a las seis cartas enviadas por el exmando naval. Mientras tanto, el proceso penal identificado con la causa 325/2025 continúa su curso en los tribunales federales, donde Farías Laguna enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna debe ser considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva en su contra.

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