España aprueba medidas urgentes de vivienda tras protesta que se tornó violenta en Barcelona

España aprueba medidas urgentes de vivienda tras protesta que se tornó violenta en Barcelona

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Tras las elecciones anticipadas que promovió el presidente de España, así como la presión social en la arena pública, las medidas de vivienda buscan estabilizar la situación en España

Internacional
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El gobierno de España aprobó el martes medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda, después de un brote de violencia la noche anterior en Barcelona en el que miles de personas salieron a las calles exigiendo una rápida resolución.

Las airadas protestas siguieron a manifestaciones en todo el país el fin de semana. Todas fueron desencadenadas por el desalojo el mes pasado de María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-saber-sobre-las-protestas-por-vivienda-en-espana-tras-el-desalojo-de-maricarmen-de-87-anos-PA23895974

Las medidas aprobadas fueron similares a las rechazadas por el Congreso la semana pasada. El gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez carecía de mayoría y sufrió una dura derrota legislativa cuando los partidos de oposición de derecha rechazaron decretos de emergencia para abordar la crisis de vivienda. El lunes convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

$!Manifestantes marchan en Barcelona el lunes 5 de octubre de 2026 para protestar por la situación de la vivienda en España, apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara elecciones generales anticipadas.
Manifestantes marchan en Barcelona el lunes 5 de octubre de 2026 para protestar por la situación de la vivienda en España, apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara elecciones generales anticipadas. AP

MEDIDAS PARA LA COMPRA Y RENTA DE VIVIENDAS

Las 21 medidas aprobadas incluyen facilitar el alquiler o la compra de una nueva vivienda, ampliar la protección contra los desalojos para los residentes vulnerables, regular el alquiler de habitaciones, imponer un nuevo impuesto a los alquileres de temporada, prohibir las compras especulativas de inmuebles y conceder beneficios fiscales a los propietarios y a los inquilinos que paguen a tiempo.

$!La policía antidisturbios dispersa a manifestantes tras una protesta organizada por la crisis de vivienda en España.
La policía antidisturbios dispersa a manifestantes tras una protesta organizada por la crisis de vivienda en España. AP

“No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que se han producido después de decaer los decretos”, dijo Sánchez a los periodistas en el Palacio de la Moncloa.

El gobierno también creará un fondo de 10 mil millones de euros para conceder préstamos de hasta 50 mil euros para comprar una primera vivienda, así como subvenciones a la construcción, añadió.

$!Un manifestante sostiene una bandera junto a contenedores de basura en llamas durante enfrentamientos con la policía tras una manifestación por la crisis de vivienda en España.
Un manifestante sostiene una bandera junto a contenedores de basura en llamas durante enfrentamientos con la policía tras una manifestación por la crisis de vivienda en España. AP

Las medidas deberán ser ratificadas por una asamblea interina permanente en lugar del Congreso, que fue disuelto tras la convocatoria de elecciones anticipadas. Esta asamblea interina, llamada Diputación Permanente, está formada por 69 miembros, frente a los 350 que ocupan escaños en el Parlamento ordinario. La coalición de Sánchez necesitará solo 35 votos para aprobar las medidas.

El presidente del gobierno aun así pidió los votos de los opositores, diciendo: “No estamos hablado de una cuestión ideológica, sino de sentido común”.

$!Agentes antidisturbios utilizan sus porras para reprimir a las y los manifestantes.
Agentes antidisturbios utilizan sus porras para reprimir a las y los manifestantes. AP

“Muchos españoles están esperando soluciones —no solo quienes se concentran y esperan en cuentos de plazas ni tampoco los miles de manifestantes en las calles— me refiero a millones de ciudadanos que esperan de sus representantes coraje para hacer frente a los poderosos y no sumisión”, expresó.

PROTESTAS EN BARCELONA

En Barcelona, la segunda ciudad más grande de España, una alerta por condiciones meteorológicas adversas el fin de semana obligó a los organizadores a reprogramar la protesta para el lunes. Lo que comenzó como una marcha masiva y pacífica se tornó violento cuando grupos de cientos de activistas radicales se enfrentaron con la policía, arrojaron piedras e incendiaron contenedores de basura.

$!Manifestantes incendian contenedores de basura durante enfrentamientos con la policía.
Manifestantes incendian contenedores de basura durante enfrentamientos con la policía. AP

Alejandro Quiroga, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, comentó a The Associated Press que la maniobra de lograr que los decretos fueran aprobados por la legislatura provisional era constitucional, pero también un movimiento políticamente necesario por parte de Sánchez.

“No creo que Sánchez tuviera una alternativa”, dijo Quiroga. “Si estás convocando elecciones anticipadas para mantener la atención pública en la vivienda, no puedes simplemente quedarte de brazos cruzados y no hacer nada al respecto. Eso no habría sido inteligente”.

$!Una persona pasa junto a contenedores de basura incendiados por manifestantes en protesta de la crisis de vivienda en España.
Una persona pasa junto a contenedores de basura incendiados por manifestantes en protesta de la crisis de vivienda en España. AP

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los manifestantes han estado exigiendo mayores protecciones para los inquilinos, medidas para combatir el fraude y la prohibición de los desahucios cuando no haya una alternativa habitacional disponible.

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