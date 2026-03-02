Esposa de Alí Jameneí y su nieta de 14 meses también perdieron la vida en los ataques de Israel y EU

Internacional
/ 2 marzo 2026
    Esposa de Alí Jameneí y su nieta de 14 meses también perdieron la vida en los ataques de Israel y EU
    Dan a conocer que Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la mujer del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí, y una de sus nietas, de 14 meses, también perdieron la vida en los ataques. AP/Oficina del líder supremo iraní

La agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria, informó el domingo de que una de las hijas, el yerno y el nieto de Jameneí fallecieron en los ataques, además de una de las nueras

IRÁN- Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la mujer del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques, según confirmaron este lunes medios iraníes.

La esposa de Jameneí, de 79 años, falleció debido a las heridas causadas durante los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado, según informó el canal oficial iraní Press TV, que también anunció la muerte de Zahra Mohammadi Golpayegani.

La agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria, informó el domingo de que una de las hijas, el yerno y el nieto de Jameneí fallecieron en los ataques, además de una de las nueras.

Irán confirmó el 1 de marzo la muerte de Jameneí, de 86 años y líder supremo desde 1989, en los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo hubiera anunciado horas antes.

La Guardia Revolucionaria también confirmó la muerte y expresó en un comunicado: “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”.

La televisión estatal señaló que Irán entraría en un periodo de 40 días de luto, medida que fue oficializada por el Gobierno ese mismo domingo.

