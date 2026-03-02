¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?

/ 2 marzo 2026
    ¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
    El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización. VANGUARDIA/ARCHIVO

El SAT inmoviliza cuentas bancarias en marzo 2026 por incumplimientos fiscales. Conoce los motivos y cómo funciona el procedimiento legal

Durante marzo de 2026, el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en el país. La medida impacta a clientes de instituciones como BBVA Mexico, Banamex, Santander Mexico y Banco Azteca, así como al resto de bancos que operan en territorio nacional.

La autoridad fiscal aclaró que no se trata de un operativo indiscriminado. “No es una medida masiva, se ejecuta caso por caso, mes con mes”, precisó el organismo con base en lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

TE PUEDE INTERESAR: Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad

El congelamiento implica la suspensión temporal de movimientos: transferencias · retiros · pagos · depósitos. La cuenta no se cancela, pero queda bloqueada hasta que el contribuyente regularice su situación fiscal.

POR QUE EL SAT PUEDE BLOQUEAR UNA CUENTA

La legislación vigente faculta al SAT para inmovilizar cuentas abiertas en cualquier institución financiera, sin importar si es de capital nacional o extranjero. El alcance es total dentro del sistema bancario mexicano.

• Entre los motivos más frecuentes destacan:

• Falta de pago de impuestos

• Declaraciones fiscales omitidas

• Créditos fiscales firmes

• Incumplimiento de requerimientos oficiales

Los créditos fiscales firmes son deudas determinadas que ya no pueden impugnarse. Si el contribuyente ignora notificaciones electrónicas o físicas, la autoridad puede avanzar con el procedimiento de cobro.

DEPOSITOS EN EFECTIVO Y TARJETAS DEPARTAMENTALES

Otro punto que suele generar confusión son los depósitos en efectivo. Los bancos están obligados a reportar al SAT cuando una persona acumula más de 15,000 pesos mensuales en efectivo dentro de una misma institución. El cálculo es acumulativo por banco.

Es importante subrayar que esto no significa un nuevo impuesto. El antiguo Impuesto a los Depósitos en Efectivo fue eliminado. La información se utiliza para verificar congruencia entre ingresos declarados y movimientos bancarios.

El organismo también advirtió que el uso de tarjetas departamentales como las de Coppel o Liverpool puede generar alertas si los gastos superan los ingresos reportados. Aunque no estén vinculadas directamente a cuentas bancarias, las operaciones quedan registradas y pueden cruzarse con datos fiscales.

DATOS CURIOSOS

· El bloqueo no implica cierre definitivo

· El levantamiento depende de la regularización

· El proceso está previsto en la ley fiscal desde hace años.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque informático afecta trámites en la CNSF; exponen cédulas y extienden vigencia a febrero

El SAT reiteró que la inmovilización es una herramienta legal de cobro. El desbloqueo ocurre únicamente cuando se atiende el adeudo o se cumple con las obligaciones pendientes. Mientras tanto, las operaciones financieras permanecen suspendidas como parte del procedimiento administrativo vigente.

