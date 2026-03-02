Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Michoacán de Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado como integrante de la agrupación criminal relacionada con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, así como con la extorsión a productores de aguacate y limón.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que la captura se realizó durante la madrugada como parte de una operación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

En el mensaje difundido, García Harfuch señaló que Gerardo “N” es identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan.

GERARDO ‘N’, ‘EL CONGO’, ES SEÑALADO POR COMETER EXTORSIÓN Y OTROS DELITOS

De acuerdo con la información compartida por el titular de la SSPC, al detenido se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones contra grupos rivales y homicidios en el municipio de Uruapan.

También indicó que presuntamente operaba bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en noviembre de 2025. El secretario añadió que las investigaciones continúan con el objetivo de ubicar y detener a otros posibles responsables.