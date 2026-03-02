Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Gerardo “N”, presunto operador criminal ligado al asesinato del alcalde de Uruapan y a extorsiones, fue detenido en Michoacán
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Michoacán de Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado como integrante de la agrupación criminal relacionada con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, así como con la extorsión a productores de aguacate y limón.
A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que la captura se realizó durante la madrugada como parte de una operación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
En el mensaje difundido, García Harfuch señaló que Gerardo “N” es identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan.
GERARDO ‘N’, ‘EL CONGO’, ES SEÑALADO POR COMETER EXTORSIÓN Y OTROS DELITOS
De acuerdo con la información compartida por el titular de la SSPC, al detenido se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones contra grupos rivales y homicidios en el municipio de Uruapan.
También indicó que presuntamente operaba bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en noviembre de 2025. El secretario añadió que las investigaciones continúan con el objetivo de ubicar y detener a otros posibles responsables.
SSPC DETALLA DETENCIÓN DE GERARDO ‘N’
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado conjunto en el que precisó detalles sobre la detención, bajo el encabezado: “En Michoacán, autoridades federales y locales detienen al operador de un grupo delictivo relacionado con extorsión a productores”.
En el documento se informó que, como parte del seguimiento a trabajos de investigación, participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Según el comunicado, tras labores de inteligencia e investigación de campo, las autoridades identificaron a Gerardo “N” como presunto responsable de coordinar actividades de extorsión a productores agrícolas, así como secuestros y homicidios. Asimismo, se le relaciona con la célula delictiva señalada por el atentado contra el alcalde de Uruapan.
GERARDO ‘N’, ‘EL CONGO’, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Con la información recabada, las corporaciones desplegaron un dispositivo de seguridad interinstitucional que permitió la detención del señalado. Tras su captura, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.
En el comunicado, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener acciones coordinadas para la detención de personas identificadas como generadoras de violencia en la entidad.