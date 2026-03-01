Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards

/ 1 marzo 2026
    Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
    Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas. Canva Diseño Editorial

La ceremonia se transmitió este domingo en Netflix para que el gremio actoral reconociera el legado. trabajo e impacto de las estrellas de Hollywood en el último año de actividades

Una vez más el poder de la belleza se aumentó con la alfombra roja de los Actors Awards que se realizaron la noche del domingo desde Shrine Auditorium and Expo Hall, Los Ángeles en donde los nominados y miembros del Sindicato de Actores lograron darle más brillo a la ceremonia con sus elecciones en los looks.

Los aciertos no sólo conquistaron a los expertos en redes sociales y sitios especializados, sino que recibieron celebración. Aquí en VMÁS te mostramos aquellos que se quedarán en la memoria de la audiencia, al menos hasta la próxima alfombra roja que será en la entrega de los Oscar.

Jenna Ortega. La protagonista de ‘Merlina’ fue una de las consideradas mejor vestidas por los expertos debido a que asistió a la ceremonia usando un vestido de ilusión de seda vintage angustiada y encaje de la marca Christian Cowan de su colección Primavera 26. Ortega usó en su boca un labial en tono granate y una manicura negra que evocaba la estética gótica de su personaje.

Teyana Taylor. La actriz de la temporada lució un vestido personalizado de Thom Browne. El vestido, que se ceñía a sus curvas, presentaba un corpiño sin tirantes, con efecto mármol en blanco, crema y gris, pintado para simular un cuerpo desnudo, con una falda de lentejuelas plateadas y cola.

Demi Moore. La estrella de ‘La Sustancia’ demostró que a un año de la llegada de su cinta es una de las más esperadas y bellas para mostrarse en la alfombra roja de los Actors Awards. Esta vez llegó en un vestido negro Schiaparelli el cual lucía un polisón de tul blanco, moño elegante acapatando la atención con la elección de su peinado y la joyería.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

