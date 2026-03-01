Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards

Una vez más el poder de la belleza se aumentó con la alfombra roja de los Actors Awards que se realizaron la noche del domingo desde Shrine Auditorium and Expo Hall, Los Ángeles en donde los nominados y miembros del Sindicato de Actores lograron darle más brillo a la ceremonia con sus elecciones en los looks.

Los aciertos no sólo conquistaron a los expertos en redes sociales y sitios especializados, sino que recibieron celebración. Aquí en VMÁS te mostramos aquellos que se quedarán en la memoria de la audiencia, al menos hasta la próxima alfombra roja que será en la entrega de los Oscar.