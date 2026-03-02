$!Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio

Una corona de flores con forma de gallo, decenas de arreglos florales con dedicatorias arrancadas y un operativo militar formaron parte del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y murió el pasado 22 de febrero en Tapalpa. Durante la mañana de este día se difundió la información sobre un operativo de resguardo en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, donde presuntamente se realizaba el velorio. De acuerdo con reportes de medios, el cuerpo arribó al establecimiento durante las primeras horas del día. La información comenzó a confirmarse luego de que circularan imágenes en las que se observaba la llegada de coronas de flores al lugar. TE PUEDE INTERESAR: Acta de defunción de ‘El Mencho’ señala múltiples impactos de bala y revela unión libre

ARREGLO FLORAL CON FLORES DE GALLO ARRIBA A FUNERAL DE ‘EL MENCHO’ EN GUADALAJARA Entre los arreglos llamó la atención una corona con forma de gallo en color rojo, en alusión a uno de los alias atribuidos al fallecido: “El Señor de los Gallos”. Además de este arreglo, en distintas fotografías se aprecia el descenso de camionetas de múltiples coronas de gran tamaño, compuestas por entre 500 y mil flores cada una, principalmente rosas en tonos rojos y blancos. Algunas no portaban mensajes visibles, mientras que otras incluían listones con dedicatorias. En una de las imágenes difundidas se alcanza a leer la frase: “De parte de una familia que siempre estará agradecida”. En otros listones se distinguieron palabras como “Primo” y “De una familia agradecida”. En varios casos, los nombres fueron retirados antes de que los arreglos ingresaran a la funeraria.

EJÉRCITO Y GUARDIA NACIONAL SUPERVISARON ACCESO DURANTE FUNERAL DE ‘EL MENCHO’ Elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores del inmueble. La presencia militar tuvo como objetivo mantener control en la zona y prevenir posibles incidentes. De acuerdo con los reportes, el personal militar recibió las coronas de flores sobre la calle Gigantes, en el cruce con Francisco Sarabia. Cada arreglo fue sometido a una revisión rápida antes de permitir su ingreso hasta las puertas de la funeraria, ubicada a mitad de la calle. Un elemento de la Guardia Nacional supervisó el procedimiento mientras elementos descendían las coronas, todas con forma circular. Una vez colocadas en el suelo, militares retiraron los listones con dedicatorias antes de acomodarlas al interior.

MENSAJES RETIRADOS DE CORONAS DE FLORES PORTABAN MENSAJES ALUSIVOS AL CJNG La periodista Azucena Uresti informó que durante el funeral arribaron coronas con mensajes alusivos al CJNG. Las imágenes difundidas muestran una acumulación considerable de arreglos florales en el interior y exterior del recinto.