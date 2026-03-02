Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio

+ Seguir en Seguir en Google
Stephanie León
por Stephanie León

El velorio de ‘El Mencho’, en Guadalajara, incluyó corona con forma de gallo y fuerte resguardo del Ejército; FGR confirmó entrega de restos el 28 de febrero

México
/ 2 marzo 2026
COMPARTIR

Una corona de flores con forma de gallo, decenas de arreglos florales con dedicatorias arrancadas y un operativo militar formaron parte del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y murió el pasado 22 de febrero en Tapalpa.

Durante la mañana de este día se difundió la información sobre un operativo de resguardo en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, donde presuntamente se realizaba el velorio. De acuerdo con reportes de medios, el cuerpo arribó al establecimiento durante las primeras horas del día.

La información comenzó a confirmarse luego de que circularan imágenes en las que se observaba la llegada de coronas de flores al lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Acta de defunción de ‘El Mencho’ señala múltiples impactos de bala y revela unión libre

$!Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio

ARREGLO FLORAL CON FLORES DE GALLO ARRIBA A FUNERAL DE ‘EL MENCHO’ EN GUADALAJARA

Entre los arreglos llamó la atención una corona con forma de gallo en color rojo, en alusión a uno de los alias atribuidos al fallecido: “El Señor de los Gallos”.

Además de este arreglo, en distintas fotografías se aprecia el descenso de camionetas de múltiples coronas de gran tamaño, compuestas por entre 500 y mil flores cada una, principalmente rosas en tonos rojos y blancos. Algunas no portaban mensajes visibles, mientras que otras incluían listones con dedicatorias.

En una de las imágenes difundidas se alcanza a leer la frase: “De parte de una familia que siempre estará agradecida”. En otros listones se distinguieron palabras como “Primo” y “De una familia agradecida”. En varios casos, los nombres fueron retirados antes de que los arreglos ingresaran a la funeraria.

$!Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio

EJÉRCITO Y GUARDIA NACIONAL SUPERVISARON ACCESO DURANTE FUNERAL DE ‘EL MENCHO’

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores del inmueble. La presencia militar tuvo como objetivo mantener control en la zona y prevenir posibles incidentes.

De acuerdo con los reportes, el personal militar recibió las coronas de flores sobre la calle Gigantes, en el cruce con Francisco Sarabia. Cada arreglo fue sometido a una revisión rápida antes de permitir su ingreso hasta las puertas de la funeraria, ubicada a mitad de la calle.

Un elemento de la Guardia Nacional supervisó el procedimiento mientras elementos descendían las coronas, todas con forma circular. Una vez colocadas en el suelo, militares retiraron los listones con dedicatorias antes de acomodarlas al interior.

MENSAJES RETIRADOS DE CORONAS DE FLORES PORTABAN MENSAJES ALUSIVOS AL CJNG

La periodista Azucena Uresti informó que durante el funeral arribaron coronas con mensajes alusivos al CJNG. Las imágenes difundidas muestran una acumulación considerable de arreglos florales en el interior y exterior del recinto.

TE PUEDE INTERESAR: Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara

ENTREGA DE RESTOS DE ‘EL MENCHO’ SE REALIZÓ EL 28 DE FEBRERO: FGR

El pasado 28 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la entrega de los restos de Rubén “N”, tras la conclusión de los protocolos legales y periciales correspondientes.

La dependencia informó que se realizaron pruebas genéticas para validar el parentesco de quienes reclamaron el cuerpo, procedimiento con el que se formalizó la entrega.

Rubén “N”, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo federal en Jalisco. Tras el despliegue, se registraron hechos violentos en distintas ciudades del país, en el contexto de reacciones vinculadas a su organización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Crimen Organizado
Muertes
Narcotraficantes
Localizaciones
Guadalajara
Personajes
Nemesio Oseguera Cervantes
Organizaciones
CJNG
Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
Se estima que el asesino de Cumbres recupere su libertad en el 2046.

A 20 años de la tragedia de Cumbres, Diego Santoy cumple la mitad de su sentencia
La misma carroza de la funeraria J. García López que recogió el cuerpo del “Mencho” en el Centro Pericial de la CDMX el sábado, apareció ayer en la funeraria custodiada en Guadalajara.

Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara
Te compartimos el calendario oficial, del 2 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... Ya hay Calendario oficial ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 2 al 26 de marzo?
Estados Unidos e Israel lanzan ataque ‘de gran envergadura’ contra Irán; Teherán responde con misiles y drones: Washington y Tel Aviv confirmaron ofensiva coordinada contra Irán; Teherán respondió con misiles y drones contra bases en la región.

Noticias del fin de semana en México: Se desata conflicto EU-Israel-Irán, registran tiroteo en bar de Austin y ¿SSPC organiza Operación Enjambre nacional?
¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas

¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas
Pato O’Ward compitió en el circuito callejero de St. Petersburg, Florida, donde finalizó quinto en la primera fecha de la temporada 2026 de la IndyCar con Arrow McLaren.

Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con quinto lugar en St. Petersburg