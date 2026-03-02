FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia
La Federación Internacional del Automóvil mantiene sin cambios el calendario del Gran Premio de Australia pese a las complicaciones logísticas que ya obligó a reorganizar vuelos y cancelar pruebas en Baréin
La escalada del conflicto en Medio Oriente ha comenzado a impactar la logística del automovilismo internacional a pocos días del arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este lunes, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, señaló que las decisiones del organismo estarán centradas en garantizar la seguridad de todos los involucrados, mientras se mantiene sin cambios el calendario del Gran Premio de Australia.
El aumento de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado incertidumbre en torno a los traslados de personal, equipos y suministros rumbo a la primera carrera del año, programada del viernes 6 al domingo 8 de marzo en Melbourne.
Desde la organización local del evento, el director ejecutivo del Gran Premio de Australia, Travis Auld, reconoció que los acontecimientos recientes obligaron a realizar ajustes de última hora en la planeación de los viajes. De acuerdo con el directivo, los equipos y la propia estructura operativa de la categoría enfrentaron complicaciones durante el fin de semana, lo que derivó en la reprogramación de vuelos para cumplir con los tiempos establecidos de llegada.
A pesar de estas modificaciones, los organizadores aseguraron que la competencia no sufrirá cambios en su desarrollo. Durante las últimas 48 horas, diversas áreas trabajaron en la reorganización de itinerarios para asegurar que el personal técnico y el equipamiento arribaran a tiempo a territorio australiano.
No obstante, la situación geopolítica también mantiene bajo observación otras fechas del calendario, particularmente las carreras previstas en abril en Baréin y Arabia Saudita. Como medida preventiva ante el contexto regional, el proveedor de neumáticos Pirelli canceló recientemente una sesión de pruebas que tenía prevista en Baréin, mientras coordina el retorno de parte de su personal hacia sus bases en Europa.
En este escenario, Ben Sulayem indicó que la FIA mantiene comunicación constante con clubes afiliados, promotores de campeonatos y escuderías para dar seguimiento a los acontecimientos y evaluar posibles implicaciones en los próximos eventos del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y del Mundial de Resistencia.
El dirigente también hizo un llamado a priorizar la estabilidad en medio de un contexto que calificó como incierto, subrayando que la colaboración entre las distintas partes del deporte será clave para afrontar el inicio de la temporada sin contratiempos mayores. Según expuso, la unidad dentro de la estructura del automovilismo internacional será fundamental en las próximas semanas mientras continúa el monitoreo de la situación.