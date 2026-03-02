FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/ 2 marzo 2026
    FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia
    Equipos de la Fórmula 1 ajustaron sus vuelos para llegar a tiempo al circuito en Melbourne. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Automovilismo

Localizaciones


MELBOURNE

Organizaciones


Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil mantiene sin cambios el calendario del Gran Premio de Australia pese a las complicaciones logísticas que ya obligó a reorganizar vuelos y cancelar pruebas en Baréin

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha comenzado a impactar la logística del automovilismo internacional a pocos días del arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este lunes, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, señaló que las decisiones del organismo estarán centradas en garantizar la seguridad de todos los involucrados, mientras se mantiene sin cambios el calendario del Gran Premio de Australia.

El aumento de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado incertidumbre en torno a los traslados de personal, equipos y suministros rumbo a la primera carrera del año, programada del viernes 6 al domingo 8 de marzo en Melbourne.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo marca en el empate 2-2 del Real Betis en LaLiga en el derbi de Sevilla

Desde la organización local del evento, el director ejecutivo del Gran Premio de Australia, Travis Auld, reconoció que los acontecimientos recientes obligaron a realizar ajustes de última hora en la planeación de los viajes. De acuerdo con el directivo, los equipos y la propia estructura operativa de la categoría enfrentaron complicaciones durante el fin de semana, lo que derivó en la reprogramación de vuelos para cumplir con los tiempos establecidos de llegada.

A pesar de estas modificaciones, los organizadores aseguraron que la competencia no sufrirá cambios en su desarrollo. Durante las últimas 48 horas, diversas áreas trabajaron en la reorganización de itinerarios para asegurar que el personal técnico y el equipamiento arribaran a tiempo a territorio australiano.

No obstante, la situación geopolítica también mantiene bajo observación otras fechas del calendario, particularmente las carreras previstas en abril en Baréin y Arabia Saudita. Como medida preventiva ante el contexto regional, el proveedor de neumáticos Pirelli canceló recientemente una sesión de pruebas que tenía prevista en Baréin, mientras coordina el retorno de parte de su personal hacia sus bases en Europa.

En este escenario, Ben Sulayem indicó que la FIA mantiene comunicación constante con clubes afiliados, promotores de campeonatos y escuderías para dar seguimiento a los acontecimientos y evaluar posibles implicaciones en los próximos eventos del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y del Mundial de Resistencia.

El dirigente también hizo un llamado a priorizar la estabilidad en medio de un contexto que calificó como incierto, subrayando que la colaboración entre las distintas partes del deporte será clave para afrontar el inicio de la temporada sin contratiempos mayores. Según expuso, la unidad dentro de la estructura del automovilismo internacional será fundamental en las próximas semanas mientras continúa el monitoreo de la situación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo

Localizaciones


MELBOURNE

Organizaciones


Fórmula 1

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Epstein en guerra

Epstein en guerra
true

Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado por extorsión y homicidios en Uruapan.

Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Coronaciones florales, algunas con mensajes retirados, llegaron al funeral de “El Mencho” en Guadalajara bajo vigilancia del Ejército y Guardia Nacional

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio
El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha iniciado su periodo de capacitaciones laborales.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo
El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización.

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas.

Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
Área de disparo

Área de disparo