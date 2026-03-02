FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha comenzado a impactar la logística del automovilismo internacional a pocos días del arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este lunes, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, señaló que las decisiones del organismo estarán centradas en garantizar la seguridad de todos los involucrados, mientras se mantiene sin cambios el calendario del Gran Premio de Australia.

El aumento de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado incertidumbre en torno a los traslados de personal, equipos y suministros rumbo a la primera carrera del año, programada del viernes 6 al domingo 8 de marzo en Melbourne.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo marca en el empate 2-2 del Real Betis en LaLiga en el derbi de Sevilla

Desde la organización local del evento, el director ejecutivo del Gran Premio de Australia, Travis Auld, reconoció que los acontecimientos recientes obligaron a realizar ajustes de última hora en la planeación de los viajes. De acuerdo con el directivo, los equipos y la propia estructura operativa de la categoría enfrentaron complicaciones durante el fin de semana, lo que derivó en la reprogramación de vuelos para cumplir con los tiempos establecidos de llegada.