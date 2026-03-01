Epstein en guerra

Monsi
por Monsi
CARTONES / 1 marzo 2026
    Epstein en guerra
Tras buscar una solución negociada, el presidente Donald Trump abrió, junto con Israel, una ofensiva militar contra Irán que, según ha dicho el estadounidense, durará al menos cuatro semanas.

En el ataque, una escuela fue alcanzada por los misiles, hecho en el que, de acuerdo con reportes de medios internacionales, alrededor de 100 personas perdieron la vida en el plantel educativo.

