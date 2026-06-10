Esta es la explicación de por qué Trump está evitando el regreso a una guerra de gran escala con Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Esta es la explicación de por qué Trump está evitando el regreso a una guerra de gran escala con Irán
    Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo desde abril, cuando los líderes iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones de paz en Islamabad. AP

El presidente afirmó que la crisis por ese punto estratégico para el transporte de petróleo duraría mucho más sin un acuerdo con Teherán

Donald Trump ha explicado por qué hasta ahora ha evitado retomar una guerra a gran escala con Irán, incluso después de que Irán derribara un helicóptero militar estadounidense.

El presidente afirmó que la crisis por ese punto estratégico para el transporte de petróleo duraría mucho más sin un acuerdo con Teherán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-ataca-bases-estadounidenses-en-jordania-kuwait-y-bahrein-despues-de-que-trump-ordenara-ataques-cerca-del-estrecho-de-ormuz-KJ21284439

“Si bombardeamos —algo que podemos hacer con mucha facilidad si queremos— y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando, no les quedará absolutamente nada”, dijo. “Pero el estrecho permanecerá cerrado durante meses. Si bombardeamos, mucha gente morirá”.

Aun así, Trump ordenó ataques limitados contra Irán en represalia por el derribo del helicóptero Apache, pero el Comando Central de Estados Unidos dijo que serían “proporcionales” al ataque.

«Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos», escribió. «Sin embargo, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque».

La semana pasada, el presidente afirmó que, a pesar de su reticencia a reanudar la guerra, consideraría volver a atacar a Irán si Teherán atacara y matara a tropas estadounidenses.

Antes del lunes por la noche, Irán había intentado atacar a las tropas estadounidenses, pero no había logrado hacerlo desde que comenzó el alto el fuego el 8 de abril. «Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos», escribió. «Sin embargo, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque».

La semana pasada, el presidente afirmó que, a pesar de su reticencia a reanudar la guerra, consideraría volver a atacar a Irán si Teherán atacara y matara a tropas estadounidenses.

Antes del lunes por la noche, Irán había intentado atacar a las tropas estadounidenses, pero no había logrado hacerlo desde que comenzó el alto el fuego el 8 de abril.

Si renunciara a la diplomacia, Trump declaró el lunes a ABC que Washington tendría que ayudar a reconstruir Irán después de que este país destruyera “toda la infraestructura de una nación”, pero que Estados Unidos recibiría a cambio la mitad del petróleo del país.

“Alguien tendrá que construir toda esa infraestructura: puentes nuevos, esto y aquello, centrales eléctricas nuevas”, dijo. “Se habla de un billón de dólares, probablemente más. Por eso, seguramente participaremos en la reconstrucción”.

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo desde abril, cuando los líderes iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones de paz en Islamabad.

Una investigación realizada reveló que el presidente había hecho esa afirmación al menos 37 veces desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero de 2026, en declaraciones publicadas en Truth Social y a periodistas.

Sin embargo, en una entrevista telefónica con el Wall Street Journal, restó importancia al ataque iraní, calificándolo de “algo sin importancia”, lo que sugiere que podría mantener su intención de buscar un acuerdo para reabrir el estrecho y comenzar las conversaciones nucleares inminentemente, a pesar de haber lanzado ataques de represalia limitados.

Estados Unidos ya había intentado reabrir el estrecho por su cuenta, pero el intento fue efímero. El 4 de mayo, Trump lanzó una operación —denominada “Proyecto Libertad”— que habría contemplado la reapertura del estrecho por la fuerza militar.

El presidente la canceló al día siguiente a petición de los estados del Golfo, que temían que Irán comenzara a atacar su infraestructura de petróleo y gas en represalia.

Fuentes regionales también indicaron que las naciones del Golfo consideraban que Estados Unidos no sería capaz de protegerlas de un ataque iraní, en particular de los enjambres de drones que Irán suele utilizar y que podrían eludir las defensas tradicionales.

En aquel momento, Trump afirmó en una publicación de Truth Social que los estados del Golfo creían que un acuerdo estaba cerca, pero ha pasado un mes e Irán ha seguido atacando la infraestructura regional.

Esos ataques, como el perpetrado la semana pasada contra las fuerzas estadounidenses en Kuwait, que acabó con la vida de un civil kuwaití e hirió a decenas de personas, se han producido en represalia por las operaciones estadounidenses en el estrecho, incluida una operación encubierta y a distancia para guiar a los barcos a través de él, así como por el bloqueo en curso de los puertos iraníes.

Estados Unidos ha estado asesorando discretamente a decenas de buques mercantes sobre cómo atravesar el punto estratégico de transporte de petróleo sin chocar con las minas iraníes ni ser detectados.

Pero Trump aseguró a los periodistas que pronto se alcanzará un acuerdo con Irán para reabrir diplomáticamente el estrecho, describiéndolo como un “acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”.

Mientras tanto, Irán exige el pago de tasas a los buques comerciales que desean cruzar el estrecho, y sanciona a aquellos que no pagan.

Anteriormente, habían manifestado que no tenían ninguna voluntad de retirar los cargos, mientras que Estados Unidos sigue exigiendo que el paso por el estrecho sea gratuito.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
guerra mundial
A20

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La cuota

La cuota
NosotrAs: Mamás viajeras, libres y rebeldes

NosotrAs: Mamás viajeras, libres y rebeldes

Tlachinollan y Red TDT denuncian campaña de desprestigio contra normalistas de Ayotzinapa; señalan criminalización, señalamientos mediáticos y caso 43 GIEI.

Denuncian Tlachinollan y Red TDT campaña de desprestigio contra normalistas de Ayotzinapa en Guerrero

El proyecto contempla la expansión de infraestructura logística, el fortalecimiento de servicios financieros digitales y la creación de 8 mil nuevos empleos en distintas regiones del país.

Mercado Libre invertirá 4 mil 600 millones de dólares en México, anuncia Ebrard en la Mañanera
Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: cómo encontrar las sucursales donde aún están disponibles
La Cartilla Nacional de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un documento indispensable.

¿Cómo reimprimir tu Cartilla IMSS? Requisitos y proceso completo
México volverá a hacer historia como anfitrión: será el país que abrirá el Mundial 2026 y el primero en recibir tres Copas del Mundo, tras organizar las ediciones de 1970 y 1986.

¡Más invitados! FIFA confirma a Alejandro Fernández, Salma Hayek y Ryan Castro para abrir el Mundial 2026 en la CDMX
Japón dejó Monterrey y viajó a Nashville para continuar con su preparación mundialista, tras los ajustes realizados en su plan de entrenamientos previo al duelo ante Túnez.

¿Por qué el Estadio de Tigres quedó fuera del Mundial 2026 para Japón y Suecia?