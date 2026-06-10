Esta es la explicación de por qué Trump está evitando el regreso a una guerra de gran escala con Irán

El presidente afirmó que la crisis por ese punto estratégico para el transporte de petróleo duraría mucho más sin un acuerdo con Teherán.

Donald Trump ha explicado por qué hasta ahora ha evitado retomar una guerra a gran escala con Irán, incluso después de que Irán derribara un helicóptero militar estadounidense.

“Si bombardeamos —algo que podemos hacer con mucha facilidad si queremos— y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando, no les quedará absolutamente nada”, dijo. “Pero el estrecho permanecerá cerrado durante meses. Si bombardeamos, mucha gente morirá”.

Aun así, Trump ordenó ataques limitados contra Irán en represalia por el derribo del helicóptero Apache, pero el Comando Central de Estados Unidos dijo que serían “proporcionales” al ataque.

«Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos», escribió. «Sin embargo, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque».

La semana pasada, el presidente afirmó que, a pesar de su reticencia a reanudar la guerra, consideraría volver a atacar a Irán si Teherán atacara y matara a tropas estadounidenses.

Antes del lunes por la noche, Irán había intentado atacar a las tropas estadounidenses, pero no había logrado hacerlo desde que comenzó el alto el fuego el 8 de abril. «Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos», escribió. «Sin embargo, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque».

La semana pasada, el presidente afirmó que, a pesar de su reticencia a reanudar la guerra, consideraría volver a atacar a Irán si Teherán atacara y matara a tropas estadounidenses.

Antes del lunes por la noche, Irán había intentado atacar a las tropas estadounidenses, pero no había logrado hacerlo desde que comenzó el alto el fuego el 8 de abril.

Si renunciara a la diplomacia, Trump declaró el lunes a ABC que Washington tendría que ayudar a reconstruir Irán después de que este país destruyera “toda la infraestructura de una nación”, pero que Estados Unidos recibiría a cambio la mitad del petróleo del país.

“Alguien tendrá que construir toda esa infraestructura: puentes nuevos, esto y aquello, centrales eléctricas nuevas”, dijo. “Se habla de un billón de dólares, probablemente más. Por eso, seguramente participaremos en la reconstrucción”.

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo desde abril, cuando los líderes iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones de paz en Islamabad.

Una investigación realizada reveló que el presidente había hecho esa afirmación al menos 37 veces desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero de 2026, en declaraciones publicadas en Truth Social y a periodistas.

Sin embargo, en una entrevista telefónica con el Wall Street Journal, restó importancia al ataque iraní, calificándolo de “algo sin importancia”, lo que sugiere que podría mantener su intención de buscar un acuerdo para reabrir el estrecho y comenzar las conversaciones nucleares inminentemente, a pesar de haber lanzado ataques de represalia limitados.

Estados Unidos ya había intentado reabrir el estrecho por su cuenta, pero el intento fue efímero. El 4 de mayo, Trump lanzó una operación —denominada “Proyecto Libertad”— que habría contemplado la reapertura del estrecho por la fuerza militar.

El presidente la canceló al día siguiente a petición de los estados del Golfo, que temían que Irán comenzara a atacar su infraestructura de petróleo y gas en represalia.

Fuentes regionales también indicaron que las naciones del Golfo consideraban que Estados Unidos no sería capaz de protegerlas de un ataque iraní, en particular de los enjambres de drones que Irán suele utilizar y que podrían eludir las defensas tradicionales.

En aquel momento, Trump afirmó en una publicación de Truth Social que los estados del Golfo creían que un acuerdo estaba cerca, pero ha pasado un mes e Irán ha seguido atacando la infraestructura regional.

Esos ataques, como el perpetrado la semana pasada contra las fuerzas estadounidenses en Kuwait, que acabó con la vida de un civil kuwaití e hirió a decenas de personas, se han producido en represalia por las operaciones estadounidenses en el estrecho, incluida una operación encubierta y a distancia para guiar a los barcos a través de él, así como por el bloqueo en curso de los puertos iraníes.

Estados Unidos ha estado asesorando discretamente a decenas de buques mercantes sobre cómo atravesar el punto estratégico de transporte de petróleo sin chocar con las minas iraníes ni ser detectados.

Pero Trump aseguró a los periodistas que pronto se alcanzará un acuerdo con Irán para reabrir diplomáticamente el estrecho, describiéndolo como un “acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”.

Mientras tanto, Irán exige el pago de tasas a los buques comerciales que desean cruzar el estrecho, y sanciona a aquellos que no pagan.

Anteriormente, habían manifestado que no tenían ninguna voluntad de retirar los cargos, mientras que Estados Unidos sigue exigiendo que el paso por el estrecho sea gratuito.