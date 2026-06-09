Detienen importaciones de animales vivos desde Estados Unidos a México por plagas

El 9 de junio, la agencia de noticias: Reuters, informó que Estados Unidos y México han puesto en pausa la importación de animales vivos a causa de la plaga del gusano barrenador en Texas y Nuevo México.

La Secretaría de Agricultura de México (Sader) destacó que los casos de infección por la plaga se han registrado en ganado bovino, rumiantes, cerdos, ovinos, caprinos, al igual que en aves canoras y hurones originarios de los Estados Unidos.

‘Mediante esta acción, se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga del gusano barrenador’ detalló Sader.