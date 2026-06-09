Detienen importaciones de animales vivos desde Estados Unidos a México por plagas
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Se han registrado 5 casos de gusanos barrenadores en Estados Unidos, dentro de condados de Texas y Nuevo México
El 9 de junio, la agencia de noticias: Reuters, informó que Estados Unidos y México han puesto en pausa la importación de animales vivos a causa de la plaga del gusano barrenador en Texas y Nuevo México.
La Secretaría de Agricultura de México (Sader) destacó que los casos de infección por la plaga se han registrado en ganado bovino, rumiantes, cerdos, ovinos, caprinos, al igual que en aves canoras y hurones originarios de los Estados Unidos.
‘Mediante esta acción, se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga del gusano barrenador’ detalló Sader.
Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó, el 8 de junio, 3 casos más de gusano barrenador en animales, de los cuales dos yacen en el estado de Texas. Posteriormente, se reportó, por parte de la APHIS, que hubo un caso externo al ganado, siendo este un perro en el condado de Andrews, Nuevo México.
En total se han reportado 5 casos de gusano barrenador en Estados Unidos. Las autoridades informaron la implementación de inspecciones sanitarias a animales, tanto de ganado como doméstico, en puntos de ingreso por la frontera, para evitar la propagación de contagios. Se especificó que los puntos de control se concentrarán en Chihuahua y Baja California, así como en puntos de exportación como Baja California Sur y Sinaloa.