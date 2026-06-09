Detienen importaciones de animales vivos desde Estados Unidos a México por plagas

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    Gusano barrenador en México y Estados Unidos Vanguardia

Se han registrado 5 casos de gusanos barrenadores en Estados Unidos, dentro de condados de Texas y Nuevo México

El 9 de junio, la agencia de noticias: Reuters, informó que Estados Unidos y México han puesto en pausa la importación de animales vivos a causa de la plaga del gusano barrenador en Texas y Nuevo México.

La Secretaría de Agricultura de México (Sader) destacó que los casos de infección por la plaga se han registrado en ganado bovino, rumiantes, cerdos, ovinos, caprinos, al igual que en aves canoras y hurones originarios de los Estados Unidos.

Mediante esta acción, se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga del gusano barrenador’ detalló Sader.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó, el 8 de junio, 3 casos más de gusano barrenador en animales, de los cuales dos yacen en el estado de Texas. Posteriormente, se reportó, por parte de la APHIS, que hubo un caso externo al ganado, siendo este un perro en el condado de Andrews, Nuevo México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/enciende-alerta-estados-unidos-por-caso-de-gusano-barrenador-en-coahuila-a-menos-de-40-kms-de-la-frontera-OB21137678

En total se han reportado 5 casos de gusano barrenador en Estados Unidos. Las autoridades informaron la implementación de inspecciones sanitarias a animales, tanto de ganado como doméstico, en puntos de ingreso por la frontera, para evitar la propagación de contagios. Se especificó que los puntos de control se concentrarán en Chihuahua y Baja California, así como en puntos de exportación como Baja California Sur y Sinaloa.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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