Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo: estos son los cargos que enfrentará en NY

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi , ha reiterado que tanto Nicolás Maduro como su esposa han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York, uno de los distritos federales más prominentes para casos de narcotráfico internacional.

Las acusaciones han sido confirmadas por autoridades judiciales norteamericanas y constituyen el núcleo del proceso legal que se seguirá contra él en tribunales de ese país.

Tras la reciente operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores , por parte de fuerzas estadounidenses, el líder venezolano se enfrenta a un conjunto de cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y delitos conexos.

•Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos, lo que agrava el alcance penal.

•Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, acusado de contribuir al ingreso de grandes cantidades de esta droga al territorio estadounidense.

•Conspiración para narcoterrorismo, una figura que combina delitos de droga con apoyo a grupos armados que operan fuera de la ley.

Estas imputaciones no solo incluyen a Maduro, sino también a la primera dama, Cilia Flores, lo que resalta la amplitud de la investigación y la intención de Washington de llevar ante la justicia a los principales actores del caso.

ORIGEN DE LAS ACUSASIONES

Los cargos que ahora se materializan tienen su origen en una acusación presentada en marzo de 2020, promovida por un gran jurado federal en Manhattan. Esa acusación afirmaba que Maduro lideró una vasta conspiración de narcotráfico internacional, operando dentro del llamado “Cartel de los Soles”, con el uso sistemático de rutas aéreas y marítimas para transportar cocaína hacia Estados Unidos.

Además, las imputaciones señalaron que la red criminal no solo se dedicó al tráfico de drogas, sino que también habría colaborado con grupos armados y organizaciones ilícitas internacionales para facilitar el movimiento de droga y sostener estructuras de poder.

IMPLICACIONES PENALES Y POSIBLES CONSECUENCIAS

El proceso legal que enfrenta Maduro en Estados Unidos podría resultar en penas de prisión severas, que en casos de narcoterrorismo y conspiración internacional pueden alcanzar 20 años o incluso cadena perpetua, de acuerdo con análisis jurídicos basados en la acusación original.

Este escenario convierte el caso en uno de los más importantes jamás iniciados contra un jefe de Estado en funciones o en ejercicio, y resalta la decisión de Washington de utilizar su jurisdicción federal para perseguir delitos de alta complejidad transnacional.

PRESIÓN INTERNACIONAL Y CONTEXTO POLÍTICO

Las imputaciones contra Maduro forman parte de una estrategia estadounidense más amplia que combina acciones judiciales, políticas y de sanciones económicas dirigidas a desmantelar las estructuras de poder del régimen venezolano, así como a presionar por una transición política en el país.

Pese a ello, la operación ha generado críticas internacionales por la forma en que se llevó a cabo, con cuestionamientos sobre la soberanía venezolana y el alcance del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos.

Resumen de los delitos imputados: