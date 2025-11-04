Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico

El 4 de noviembre se reportó, a través de la cuenta oficial del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, que el ejército estadounidense interceptó a otra embarcación de presuntos narcotraficantes.

La ruta que el buque tomó fue por el océano Pacífico; el ataque cinético destruyó a la embarcación y terminó con la vida de los dos presuntos narcoterroristas.

Desde la activa vigilancia de los Estados Unidos en los mares del sur americano y del caribe, se han sumado 17 ataques a embarcaciones, denunciadas como parte de organizaciones terroristas, presuntamente de Venezuela.