Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico

Internacional
/ 4 noviembre 2025
    Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico
    Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico FOTO: VANGUARDIA

La intercepción de esta nueva embarcación suma en total 17 ataques, y 66 personas fallecidas

El 4 de noviembre se reportó, a través de la cuenta oficial del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, que el ejército estadounidense interceptó a otra embarcación de presuntos narcotraficantes.

La ruta que el buque tomó fue por el océano Pacífico; el ataque cinético destruyó a la embarcación y terminó con la vida de los dos presuntos narcoterroristas.

Desde la activa vigilancia de los Estados Unidos en los mares del sur americano y del caribe, se han sumado 17 ataques a embarcaciones, denunciadas como parte de organizaciones terroristas, presuntamente de Venezuela.

La suma de fallecidos incrementó a 66, desde que la administración de Donald Trump desplegó buques contra el narcotráfico en Latinoamérica.

TE PUEDE INTERESAR: Avión de carga se desploma en Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, Kentucky

Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos’ aseguró Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra.

Temas


Ataques
Terrorismo
Narcotraficantes

Localizaciones


Estados Unidos
Océano Pacífico

Personajes


Donald Trump

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa