Avión de carga se desploma en Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, Kentucky

/ 4 noviembre 2025
    Avión de carga se desploma en Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, Kentucky
    Avión de carga se desploma en Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, Kentucky FOTO: VANGUARDIA

El incidente ocurre en paralelo con supuestos cortes de pago para controladores aéreos en los Estados Unidos, durante clausura de Gobierno

El 4 de noviembre se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en el estado de Kentucky, Estados Unidos.

Se estima que el incidente fue provocado por el desplome de una aeronave de carga, sin embargo, no se han esclarecido las causas del accidente.

La policía local de Louisville informó que el incendio se está conteniendo; también, se actualizó que el incidente ocasionó la muerte de 3 personas, y lesiones en 11 individuos.

Ha habido un incidente cerca del aeropuerto. Se ha emitido un refugio en el lugar para todos los lugares dentro de las 5 millas del aeropuerto. Por favor, permanezca lejos de la zona hasta nuevo aviso’ informaron las autoridades.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave despegó a las 17:15, su destino era el Aeropuerto Internacional de Inouye en Honolulu.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. hora local el martes 4 de noviembre, después de salir del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali en Kentucky. El McDonnell Douglas MD-11 se dirigía a Daniel K. Aeropuerto Internacional de Inouye en Honolulu. La FAA y la NTSB investigarán. La NTSB dirigirá la investigación y proporcionará todas las actualizaciones’ comunicó la dependencia estadounidense desde X.

El incidente ocurre durante una creciente tensión en los Estados Unidos y la Secretaría de Transporte, ya que su vocero, Sean Duffy, informó que por la clausura del Gobierno se prevé el posible cierre de rutas internas por la falta de controladores aéreos, y supuestas omisiones de fondos para el personal.

‘Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios’

A lo cual agregó ‘Estos trabajadores estadounidenses tienen facturas que pagar y se ven obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para conseguir dinero para comer y para echar gasolina? Y creo que, con el paso de los días, el problema solo empeorará’.

