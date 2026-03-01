Estados Unidos ‘destruye y hunde’ nueve buques de guerra iraníes, según Trump

El republicano aseguró que, en otro ataque, fue destruido el cuartel general de la Marina iraní y agregó, de forma sarcástica, que “por lo demás, su Armada está muy bien”.

“Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!” , dijo en su cuenta de la red Truth Social.

Estados Unidos ha destruido nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, anunció este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump , quien advirtió que hundirá también el resto de la Marina iraní.

Trump dio estas declaraciones el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmara que sus misiles alcanzaron al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido por el Comando Central del Ejército norteamericano (Centcom).

TRES MILITARES MUERTOS Y EL LÍDER ALÍ JAMENEÍ

Hasta ahora, Estados Unidos ha reportado la muerte de al menos tres militares estadounidenses desde el inicio el sábado de la operación ‘Furia Épica’, una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde fueron asesinados el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

La República Islámica, que atraviesa por su momento más complejo desde su fundación en 1979, se apresura además para buscar un sucesor de Jameneí y nombró a un triunvirato para pilotar la transición.

Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de esta operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.