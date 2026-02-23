Surgen nuevos detalles sobre el hombre armado asesinado a tiros en Mar-a-Lago de Trump

El hombre de 21 años que recibió un disparo mortal después de haber ingresado al resort de Donald Trump en Florida el domingo, mientras portaba una escopeta, provenía de una familia de Carolina del Norte de partidarios del presidente y, según se informa, estaba cada vez más obsesionado con los llamados archivos de Jeffrey Epstein.

La investigación del FBI sobre la intrusión atribuida a Austin Tucker Martin se centra en sus movimientos y motivos. Martin fue confrontado por agentes del Servicio Secreto y un agente del sheriff local dentro del perímetro de seguridad de Mar-a-Lago y asesinado después de apuntar con una escopeta a la posición de disparo alrededor de la 1:30 a. m. del domingo, según informaron las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman que Trump no se retractará de sus acuerdos arancelarios con el Reino Unido y otros países

Martin era un recién graduado de la escuela secundaria que se cree que condujo hasta Florida desde su casa en Carolina del Norte el sábado por la tarde, obteniendo el arma en el camino. El New York Times informó que el año pasado fundó su propia empresa, Fresh Sky Illustrations, comercializando dibujos originales de campos de golf que se vendían en tiendas de regalos de campos de golf y por encargo.

TMZ informó que Martin se había obsesionado cada vez más con Epstein —examigo de Trump y muchas otras personas poderosas— tras la reciente publicación de archivos relacionados con el procesamiento del delincuente sexual y financiero caído en desgracia. El sitio web afirmó haber obtenido un mensaje de texto que le envió a un compañero de trabajo a principios de febrero.

Según TMZ, el texto decía: «No sé si has leído sobre los Archivos Epstein, pero el mal es real e inconfundible... Cuéntale a la gente lo que has oído sobre los Archivos Epstein y lo que el gobierno está haciendo al respecto. Crea conciencia».

El ilustrador era de Cameron, Carolina del Norte, donde sus familiares lo describieron como una persona tranquila y, en general, opuesta a las armas. Un primo de Martin declaró a Associated Press que la familia era un firme partidario de Trump.

“Todos somos grandes partidarios de Trump”, dijo Braeden Fields. “Todos”. Añadió, sin embargo, que Marin no solía hablar de política.

Fields dijo que Martin enviaba regularmente una parte de su sueldo mensual a obras de caridad y que le costaba comprender lo que, según las autoridades, había hecho su primo el domingo.

La familia de Martin parece haberse alarmado por su desaparición durante el fin de semana, publicando en Facebook que estaba desaparecido. El reporte de desaparición se ingresó en una base de datos nacional después de que la oficina del sheriff del condado de Moore, en Carolina del Norte, recibiera el reporte de un familiar la madrugada del domingo.

Trump no estuvo en Mar-a-Lago durante el fin de semana y hasta el momento no ha hecho comentarios sobre el incidente. Fue objeto de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024, uno de los cuales ocurrió en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago.

Ryan Routh, quien fue visto en septiembre de 2024 apuntando con un rifle a través de unos arbustos cerca de donde el presidente estaba jugando al golf, fue declarado culpable y recientemente sentenciado a cadena perpetua.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una declaración sobre el último incidente en X el domingo, aludiendo a que Martin también tenía un bote de gasolina encima.

Ella escribió en parte: “En medio de la noche, mientras la mayoría de los estadounidenses dormían, el Servicio Secreto de los Estados Unidos actuó rápida y decisivamente para neutralizar a un loco... que irrumpió en la casa del presidente Trump”.