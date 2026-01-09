Estados Unidos incauta un quinto petrolero en el Caribe vinculado al transporte de crudo venezolano

El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer el aseguramiento del buque cisterna identificado como Olina , al tiempo que reiteró el mensaje de que “no hay refugio seguro para los criminales” , en referencia a las operaciones marítimas en curso en el hemisferio occidental.

La operación se llevó a cabo antes del amanecer y fue ejecutada por la Marina de Guerra y la Armada de Estados Unidos como parte del despliegue de fuerzas que desde hace meses se mantiene en la región.

Las fuerzas de Estados Unidos abordaron e incautaron otro petrolero en el Mar Caribe, informó el Ejército estadounidense este viernes, en el contexto de las acciones del gobierno del presidente Donald Trump contra buques sancionados que trasladan petróleo hacia y desde Venezuela.

‘NO HAY REFUGIOS PARA DELINCUENTES’: ESTADOS UNIDOS MANDA MENSAJE TRAS OPERATIVO

De acuerdo con la información oficial, el abordaje se realizó sin incidentes. El U.S. Southern Command señaló que la acción fue encabezada por elementos de la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear, quienes partieron del portaaviones USS Gerald R. Ford.

“Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: «No hay refugio seguro para los delincuentes»”, indicó el comando en un comunicado. Añadió que “en una operación realizada antes del amanecer, marines y marineros de la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, partieron del USS Gerald R. Ford y detuvieron sin incidentes al buque motor/cisterna Olina en el mar Caribe”.

El Comando Sur también destacó que este tipo de acciones cuentan con respaldo naval adicional. “Detenciones como esta cuentan con el respaldo de todo el poderío del Grupo Anfibio de la Marina de los Estados Unidos, incluidas las plataformas letales y siempre listas del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale”, precisó.

AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS JUSTIFICAN OPERATIVO

Hasta el momento, oficiales de la Marina no han proporcionado detalles sobre la participación específica de la Guardia Costera de Estados Unidos en el abordaje, como ha ocurrido en incautaciones previas. Un portavoz de dicha corporación señaló que por ahora no existen comentarios adicionales sobre el aseguramiento del Olina.

El U.S. Southern Command subrayó que “la Operación Southern Spear del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental”.

OLINA SE CONVIERTE EN EL QUINTO PETROLERO INCAUTADO EN LA REGIÓN

El Olina es el quinto petrolero incautado por fuerzas estadounidenses como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para controlar la distribución internacional de productos petroleros de Venezuela. Estas acciones se han intensificado tras la destitución de Nicolás Maduro durante una incursión nocturna realizada por Estados Unidos, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

La incautación del buque tanque en aguas internacionales del Mar Caribe fue anunciada directamente por Kristi Noem, quien enfatizó el alcance del operativo y el mensaje que busca enviar el gobierno estadounidense.

KRISTI NOEM AMENAZA: ‘LOS DELINCUENTES DE TODO EL MUNDO ESTÁN SOBRE AVISO’

A través de redes sociales, Kristi Noem declaró: “Los delincuentes de todo el mundo están sobre aviso”. Detalló que “esta madrugada, la @USCG ha llevado a cabo el abordaje y la incautación del buque cisterna Olina en aguas internacionales al este del mar Caribe. Se trata de otro buque cisterna de la «flota fantasma» sospechoso de transportar petróleo embargado, que había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses”.

En su mensaje, destacó la coordinación entre distintas dependencias: “La estrecha coordinación con el @DeptofWar (Departamento de Guerra), el @StateDept (Departamento del Estado) y el @TheJusticeDept (Departamento de Justicia) garantizó un abordaje seguro y eficaz, de conformidad con la ley”.