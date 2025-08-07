Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Los Estados Unidos denunciaron al presidente de Venezuela por obrar en colaboración con el crimen organizado
Se reportó el 7 de agosto que los Estados Unidos incrementó la recompensa a 50 millones de dólares, por información que permita la captura y detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Desde la plataforma de X, Pam Bondi, Fiscal General de los Estados Unidos, anunció el incremento de la recompensa a través de un video.
En el metraje, Bondi acusa a Maduro de coordinarse con agrupaciones delictivas, consideradas terroristas por los Estados Unidos, como el Tren de Aragua, e incluso, el Cártel de Sinaloa.
‘Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional’ afirmó la Fiscal Bondi.
La recompensa será otorgada por el Departamento de Justicia y el Departamento del Estado.
TE PUEDE INTERESAR: EU designó como organización terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela, presuntamente vinculado al gobierno
Previamente, la primera administración de Trump, se habían ofrecido 15 millones de dólares por la información; posteriormente, la administración de Joe Biden había ofrecido 25 millones de dólares, tras el tercer mandato de Maduro en Venezuela.