Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro

Internacional
/ 7 agosto 2025
    Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro
    Estados Unidos incrementa a 50 millones la recompensa por Maduro FOTO: VANGUARDIA

Los Estados Unidos denunciaron al presidente de Venezuela por obrar en colaboración con el crimen organizado

Se reportó el 7 de agosto que los Estados Unidos incrementó la recompensa a 50 millones de dólares, por información que permita la captura y detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde la plataforma de X, Pam Bondi, Fiscal General de los Estados Unidos, anunció el incremento de la recompensa a través de un video.

En el metraje, Bondi acusa a Maduro de coordinarse con agrupaciones delictivas, consideradas terroristas por los Estados Unidos, como el Tren de Aragua, e incluso, el Cártel de Sinaloa.

Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional’ afirmó la Fiscal Bondi.

La recompensa será otorgada por el Departamento de Justicia y el Departamento del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: EU designó como organización terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela, presuntamente vinculado al gobierno

Previamente, la primera administración de Trump, se habían ofrecido 15 millones de dólares por la información; posteriormente, la administración de Joe Biden había ofrecido 25 millones de dólares, tras el tercer mandato de Maduro en Venezuela.

Temas


Crimen Organizado
política

Personajes


Nicolás Maduro

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el nuevo perfil y agradeció la labor de Pablo Gómez | Foto: Especial

Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
Descarta presidenta que el problema sea por una afectación en las plantas de generación | Foto: Especial

Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum
Especialista advierte que la gentrificación se caracteriza por la subordinación del Estado a las necesidades del mercado | Foto: Especial

Advierten expertos de la UNAM: creciente gentrificación es por codicia de inmobiliarias
La droga estaba contenida en 11 paquetes y arrojó un peso de unos 200 kilos, especificó la FGR.

Cae hombre con 200 kilos de enervante oculto entre pacas de paja, en Nuevo León
Con 32 ambientalistas fallecidos México se ubica en el segundo lugar en el mapa de Front Line Defenders de los cinco países iberoamericanos más peligrosos para ser defensor ambiental.

¿Cuáles son los cinco países más peligrosos para desempeñarse como defensor ambiental en Latinoamérica?
Estados Unidos incrementa a 50 millones la recompensa por Maduro

Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro

El pequeño Fernando, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. Todo por una deuda de mil pesos.

Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex