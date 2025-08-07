Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro

Se reportó el 7 de agosto que los Estados Unidos incrementó la recompensa a 50 millones de dólares, por información que permita la captura y detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde la plataforma de X, Pam Bondi, Fiscal General de los Estados Unidos, anunció el incremento de la recompensa a través de un video.

En el metraje, Bondi acusa a Maduro de coordinarse con agrupaciones delictivas, consideradas terroristas por los Estados Unidos, como el Tren de Aragua, e incluso, el Cártel de Sinaloa. ‘Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional’ afirmó la Fiscal Bondi.