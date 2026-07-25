Estados Unidos: muere cuarto bombero combatiendo los incendios forestales en Colorado

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    Estados Unidos: muere cuarto bombero combatiendo los incendios forestales en Colorado
    Un helicóptero deja caer agua mientras combate el incendio de Akawa Butte, el 24 de julio de 2026, cerca de Sisters, Oregon. AP

El clima seco, la falta récord de nieve en zonas estadounidenses, así como el calor y el viento extremos intensificaron los incendios que azotan el oeste de EU

Un cuarto bombero murió por quemaduras después de que él y varios colegas fueron superados por un incendio forestal de rápida propagación cerca de la frontera entre Colorado y Utah el mes pasado, informaron las autoridades el sábado.

Nathan Matthews, de 43 años, murió el viernes, indicó el Departamento del Interior en un comunicado. Era originario de Lincoln, Nebraska.

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El jefe del Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos (EU), Brian Fennessy, manifestó: “Esta es otra pérdida desgarradora para nuestra familia de incendios forestales”.

Matthews y sus colegas quedaron envueltos el 27 de junio en un “burnover”, una situación en la que el fuego se propaga y cierra todas las rutas de escape. Formaban parte de una cuadrilla Helitack —un grupo llevado por helicóptero a zonas remotas para intentar sofocar incendios nuevos que se expanden rápidamente— que había sido desplegada en el condado Mesa, Colorado.

Los bomberos desplegaron refugios de emergencia tipo tienda de campaña para intentar protegerse de las llamas, señalaron las autoridades, pero tres murieron en el lugar: Emily Barker, de 38 años; Nick Hutcherson, de 27; y Sydney Watson, de 26.

Matthews y otro bombero fueron trasladados para recibir atención médica. El Departamento del Interior declinó el sábado hablar sobre su tratamiento, la trayectoria profesional de Matthews o la condición actual del bombero sobreviviente.

Watson, Hutcherson y Barker fueron homenajeados en un servicio conmemorativo a principios de este mes. Aún no se han anunciado los arreglos conmemorativos para Matthews.

El oeste de Estados Unidos ha estado lidiando con decenas de grandes incendios este verano. Meses de clima seco, una falta récord de nieve en algunas zonas, períodos de calor y vientos erráticos han alimentado las llamas.

Los bomberos se preparaban el sábado ante la posibilidad de que los incendios empeoraran en Oregon, especialmente cerca de Bend, debido a la proximidad a la población.

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