Estados Unidos pausa el procesamiento de visas para 75 países
La pausa en el procesamiento de visas de inmigrante entrará en vigor el 21 de enero y se mantendrá hasta que el Departamento de Estado concluya su revisión interna.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la pausa en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una revisión interna de los procedimientos de selección y verificación.
La medida tiene como objetivo reforzar la aplicación del criterio legal conocido como “carga pública”, que permite negar la visa a personas que, según la evaluación oficial, podrían depender de beneficios públicos en Estados Unidos.
De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado, la suspensión del trámite comenzará el 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida, hasta que concluya la reevaluación de los procesos actuales.
FUNCIONARIOS CONSULARES DEBERÁN RECHAZAR VISAS MIENTRAS SE LLEVA A CABO LA REVISIÓN
El memorando ordena a los funcionarios consulares rechazar visas conforme a la ley vigente mientras se lleva a cabo la revisión. Esta instrucción se enmarca en una serie de ajustes administrativos que buscan uniformar la aplicación del criterio de carga pública en los consulados estadounidenses alrededor del mundo.
En noviembre de 2025, un cable enviado a representaciones diplomáticas instruyó a los funcionarios a aplicar nuevas y amplias normas de control, basadas en dicha disposición de la ley de inmigración.
¿QUÉ IMPLICA EL CRITERIO DE ‘CARGA PÚBLICA’?
La guía oficial indica que los funcionarios consulares deben negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos. Para esta determinación, se deben evaluar múltiples factores, entre ellos:
- Estado de salud del solicitante.
- Edad.
- Dominio del idioma inglés.
- Situación financiera.
- Posible necesidad de atención médica a largo plazo.
- Antecedentes de uso de asistencia gubernamental en efectivo.
-Historial de institucionalización.
El documento señala que solicitantes de edad avanzada o con sobrepeso podrían enfrentar una evaluación más estricta, así como aquellas personas que hayan recibido apoyos públicos con anterioridad.
POSTURA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ESTADO
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, explicó en un comunicado:
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”.
Añadió que:
“La inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos”.
ALCANCE Y EXCEPCIONES DE LA MEDIDA
Si bien la disposición de carga pública existe desde hace décadas, su aplicación ha variado entre distintas administraciones y tradicionalmente ha otorgado amplia discreción a los funcionarios consulares.
En esta nueva etapa, el Departamento de Estado indicó que las excepciones a la pausa serán muy limitadas y solo se autorizarán una vez que el solicitante haya superado satisfactoriamente la evaluación de carga pública.
PAÍSES INCLUIDOS EN LA PAUSA DE LA VISAS
La lista completa de países cuyos ciudadanos estarán sujetos a la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante incluye:
Afganistán
Albania
Argelia
Antigua y Barbuda
Armenia
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Belice
Bután
Bosnia
Brasil
Birmania
Camboya
Camerún
Cabo Verde
Colombia
Costa de Marfil
Cuba
República Democrática del Congo
Dominica
Egipto
Eritrea
Etiopía
Fiji
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Haití
Irán
Irak
Jamaica
Jordania
Kazajistán
Kosovo
Kuwait
Kirguistán
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Macedonia del Norte
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Marruecos
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Pakistán
República del Congo
Rusia
Ruanda
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Siria
Tanzania
Tailandia
Togo
Túnez
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Yemen
El Departamento de Estado no ha precisado una fecha para la conclusión de la reevaluación ni para la eventual reanudación del procesamiento de visas de migrante para los países incluidos. Las autoridades indicaron que cualquier actualización sobre cambios en los procedimientos será comunicada a través de los canales oficiales una vez finalizado el análisis interno.
Con información de FOX News