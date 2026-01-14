Estados Unidos pausa el procesamiento de visas para 75 países

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la pausa en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una revisión interna de los procedimientos de selección y verificación.

La medida tiene como objetivo reforzar la aplicación del criterio legal conocido como “carga pública”, que permite negar la visa a personas que, según la evaluación oficial, podrían depender de beneficios públicos en Estados Unidos.

De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado, la suspensión del trámite comenzará el 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida, hasta que concluya la reevaluación de los procesos actuales.

FUNCIONARIOS CONSULARES DEBERÁN RECHAZAR VISAS MIENTRAS SE LLEVA A CABO LA REVISIÓN

El memorando ordena a los funcionarios consulares rechazar visas conforme a la ley vigente mientras se lleva a cabo la revisión. Esta instrucción se enmarca en una serie de ajustes administrativos que buscan uniformar la aplicación del criterio de carga pública en los consulados estadounidenses alrededor del mundo.

En noviembre de 2025, un cable enviado a representaciones diplomáticas instruyó a los funcionarios a aplicar nuevas y amplias normas de control, basadas en dicha disposición de la ley de inmigración.