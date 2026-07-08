Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz

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    Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz
    Nuevos bombardeos de Estados Unidos a Irán Vanguardia

Según el Comando Central de los Estados Unidos, Irán violó el tratado al haber atacado a embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz

El 8 de julio se reportó que Estados Unidos, nuevamente, atacó al territorio de Irán. El incidente hace seguimiento a los operativos iniciados el 28 de febrero, los cuales provocaron la muerte de Alí Jamenei, líder del gobierno iraní.

Durante el mes de abril, la administración presidencial de Trump y el régimen del nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, comenzaron negociaciones en Pakistán, como país mediador. Tras varias rondas de interacción diplomática, ambas naciones acordaron un cese al fuego y a hostilidades, tras firmar un memorando digital el 14 de junio de 2026.

Sin embargo, Estados Unidos denunció que las autoridades de Irán, en el estrecho de Ormuz, no siguieron las condiciones y fueron hostiles contra embarcaciones petroleras. El Comando Central lanzó un ataque contra Irán después de que el presidente Donald Trump informara la finalización de la tregua.

Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital’ aseveró el Comando Central.

Los bombardeos de Estados Unidos tuvieron como destino la costa sur de Irán y la isla de Jarg. Hasta el momento, se registró la muerte de 8 militares y un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní.

Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían’ arremetió Trump ante la OTAN.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-se-reunira-con-presidentes-de-ucrania-y-siria-en-el-marco-de-la-cumbre-de-la-otan-CI21921245

Por su parte, tras las agresiones de Estados Unidos, el gobierno de Irán reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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