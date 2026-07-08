Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz

Durante el mes de abril, la administración presidencial de Trump y el régimen del nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, comenzaron negociaciones en Pakistán, como país mediador. Tras varias rondas de interacción diplomática, ambas naciones acordaron un cese al fuego y a hostilidades, tras firmar un memorando digital el 14 de junio de 2026.

El 8 de julio se reportó que Estados Unidos , nuevamente, atacó al territorio de Irán. El incidente hace seguimiento a los operativos iniciados el 28 de febrero, los cuales provocaron la muerte de Alí Jamenei, líder del gobierno iraní.

Sin embargo, Estados Unidos denunció que las autoridades de Irán, en el estrecho de Ormuz, no siguieron las condiciones y fueron hostiles contra embarcaciones petroleras. El Comando Central lanzó un ataque contra Irán después de que el presidente Donald Trump informara la finalización de la tregua.

‘Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital’ aseveró el Comando Central.

Los bombardeos de Estados Unidos tuvieron como destino la costa sur de Irán y la isla de Jarg. Hasta el momento, se registró la muerte de 8 militares y un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní.

‘Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían’ arremetió Trump ante la OTAN.