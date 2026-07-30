INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena

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    INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
    La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará. Cuartoscuro

El INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno retirar publicaciones contra Morena por considerar que podrían imputar delitos sin sustento

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, retirar de sus redes sociales diversas publicaciones en las que se refieren a Morena con expresiones como “narcopartido”, al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido denunciante.

La determinación fue tomada este miércoles durante una sesión extraordinaria urgente de carácter privado, luego de que Morena presentara una solicitud de medidas cautelares en contra del dirigente priista y de su partido por la difusión de mensajes que, a juicio del instituto político, contienen expresiones presuntamente calumniosas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/pone-federacion-a-alito-moreno-contra-la-pared-por-eleccion-en-coahuila-JB21467970

De acuerdo con un comunicado del INE, “la queja se relacionó con publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como ‘narcogobierno’, ‘narcopropagandista’, ‘narcopolíticos’, ‘narcodictadura’, ‘cártel de Morena’ y ‘narcopartido’, las cuales, según el partido denunciante, le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

Tras analizar el caso, la Comisión resolvió conceder las medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y cuatro publicaciones o republicaciones difundidas por las cuentas oficiales del partido.

El órgano electoral explicó que la determinación se adoptó “al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante, al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico”.

Como parte de la resolución, el PRI y Alejandro Moreno deberán eliminar de sus redes sociales las publicaciones que contienen dichas expresiones.

INE RECHAZA TUTELA PREVENTIVA SOLICITADA POR MORENA

Además de las medidas cautelares, Morena solicitó al INE una tutela preventiva para evitar futuras publicaciones con ese tipo de contenido. Sin embargo, la Comisión declaró improcedente esa petición.

El organismo electoral señaló que la solicitud se sustentaba en hechos futuros de realización incierta, por lo que no existían elementos para conceder una medida de carácter preventivo en ese sentido.

ALEJANDRO MORENO ACUSA CENSURA Y ANUNCIA IMPUGNACIÓN

Tras conocer la resolución, Alejandro Moreno calificó la decisión del INE como un acto de censura y sostuvo que limita la libertad de expresión y la crítica política.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI afirmó:

“Esta resolución fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días.”

También señaló que:

“La democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo para quienes gobiernan. Cuando una institución decide qué puede decir un dirigente político sobre el partido en el poder, deja de actuar como árbitro imparcial y abre la puerta a la censura. La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación.”

El también senador anunció que impugnará la resolución emitida por el órgano electoral y adelantó que llevará el caso ante instancias internacionales.

“En el PRI no vamos a guardar silencio. Vamos a impugnar esta resolución y vamos a seguir denunciando el desastre que vive el país. Ninguna votación del INE puede borrar los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos todos los días. Si creen que con censura van a cambiar los hechos, están profundamente equivocados”, expresó.

Asimismo, indicó:

“Llevaremos esta denuncia ante organismos internacionales para que el mundo conozca cómo en México se está utilizando a las instituciones electorales para censurar a la oposición, controlar la crítica y proteger al partido en el poder. No permitiremos que Morena avance, bajo el silencio internacional, hacia las mismas prácticas autoritarias con las que los regímenes dictatoriales persiguen y someten a sus adversarios.”

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preve-ine-solicitar-13-mil-mdp-para-elecciones-de-2027-PF22501482

Finalmente, Moreno sostuvo que “la libertad no se negocia y la verdad no se elimina mediante un acuerdo administrativo”, y concluyó:

“Ya basta de esta complicidad institucional para proteger a quienes, impunemente, están destruyendo México y entregando nuestro país a los responsables de la violencia y la muerte en todo el territorio nacional.”

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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