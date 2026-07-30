INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena

La determinación fue tomada este miércoles durante una sesión extraordinaria urgente de carácter privado, luego de que Morena presentara una solicitud de medidas cautelares en contra del dirigente priista y de su partido por la difusión de mensajes que, a juicio del instituto político, contienen expresiones presuntamente calumniosas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas , retirar de sus redes sociales diversas publicaciones en las que se refieren a Morena con expresiones como “narcopartido”, al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido denunciante.

De acuerdo con un comunicado del INE, “la queja se relacionó con publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como ‘narcogobierno’, ‘narcopropagandista’, ‘narcopolíticos’, ‘narcodictadura’, ‘cártel de Morena’ y ‘narcopartido’, las cuales, según el partido denunciante, le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

Tras analizar el caso, la Comisión resolvió conceder las medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y cuatro publicaciones o republicaciones difundidas por las cuentas oficiales del partido.

El órgano electoral explicó que la determinación se adoptó “al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante, al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico”.

Como parte de la resolución, el PRI y Alejandro Moreno deberán eliminar de sus redes sociales las publicaciones que contienen dichas expresiones.

INE RECHAZA TUTELA PREVENTIVA SOLICITADA POR MORENA

Además de las medidas cautelares, Morena solicitó al INE una tutela preventiva para evitar futuras publicaciones con ese tipo de contenido. Sin embargo, la Comisión declaró improcedente esa petición.

El organismo electoral señaló que la solicitud se sustentaba en hechos futuros de realización incierta, por lo que no existían elementos para conceder una medida de carácter preventivo en ese sentido.

ALEJANDRO MORENO ACUSA CENSURA Y ANUNCIA IMPUGNACIÓN

Tras conocer la resolución, Alejandro Moreno calificó la decisión del INE como un acto de censura y sostuvo que limita la libertad de expresión y la crítica política.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI afirmó:

“Esta resolución fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días.”

También señaló que:

“La democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo para quienes gobiernan. Cuando una institución decide qué puede decir un dirigente político sobre el partido en el poder, deja de actuar como árbitro imparcial y abre la puerta a la censura. La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación.”

El también senador anunció que impugnará la resolución emitida por el órgano electoral y adelantó que llevará el caso ante instancias internacionales.

“En el PRI no vamos a guardar silencio. Vamos a impugnar esta resolución y vamos a seguir denunciando el desastre que vive el país. Ninguna votación del INE puede borrar los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos todos los días. Si creen que con censura van a cambiar los hechos, están profundamente equivocados”, expresó.