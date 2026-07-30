Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3

La Jornada 3 del Apertura 2026 abrirá este viernes 31 de julio con Puebla vs Chivas, FC Juárez vs Pumas y Atlético de San Luis vs Xolos. Guadalajara y UNAM buscarán su segundo triunfo consecutivo, mientras Tijuana expondrá el liderato antes de la pausa por la Leagues Cup. ¿A qué hora y dónde ver Puebla vs Chivas? El Rebaño visitará a La Franja a las 7 de la noche, en el Estadio Cuauhtémoc. Podrá verse gratis por Azteca 7 y las plataformas de Azteca Deportes, además de ESPN y Disney+.

Chivas llega con tres puntos y la obligación de mejorar su contundencia. Tras perder 2-0 ante Toluca en el Akron, el equipo de Gabriel Milito venció 1-0 a Juárez con una volea de Roberto “Piojo” Alvarado al 96’. Guadalajara dominó, pero Sebastián Jurado frustró sus intentos durante casi todo el encuentro. Puebla también suma tres unidades: debutó con un 1-0 sobre Juárez, pero Cruz Azul le remontó 2-1. Marcha noveno, mientras el Rebaño es undécimo. El antecedente favorece a los tapatíos, ganadores de los últimos tres enfrentamientos con nueve goles a favor y ninguno en contra; el más reciente terminó 5-0. Chivas iría con Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, José Castillo; Luis Romo; Bryan González, Fernando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado; Jordan Carrillo y Armando González. Campillo relevaría a Castillo si no está disponible. Puebla perfila a Ricardo Gutiérrez; Ángel Leyva, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Alberto Herrera; Kevin Velasco, Sergio Sanabria, Fernando Monárrez, Alejandro Organista; Luifer Hernández y Emiliano Gómez. Bravos vs Pumas: UNAM quiere volver a rugir como visitante A las 9 de la noche, en el Olímpico Benito Juárez, Pumas intentará ligar triunfos fuera de casa por primera vez desde el Apertura 2018. Transmitirán Azteca 7, las plataformas de Azteca Deportes y FOX One.

El equipo de Esteban Solari pasó de perder 0-3 con Pachuca en CU a remontar 2-1 al bicampeón Toluca, con goles de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova. Recupera a Adalberto Carrasquilla, incorpora al refuerzo Luciano Herrera y tendrá otra vez a Solari en el banquillo. Juárez es último general: perdió 1-0 ante Puebla y Chivas, por lo que todavía no suma ni anota. Su esperanza pasa por Jurado, figura en Guadalajara. Los Bravos ganaron tres de los últimos cinco duelos en la frontera, aunque UNAM domina la serie reciente con cinco triunfos en diez choques. Pumas iría con Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Rodrigo López, Pedro Vite, Víctor Arteaga; Uriel Antuna, Juninho y Robert Morales. Juárez: Sebastián Jurado; Javier Aquino, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Óscar Ortega, Manuel Mayorga; Ricardinho, Denzell García, Guilherme, José Luis Rodríguez; Óscar Estupiñán. San Luis vs Xolos: Tijuana pone en juego el liderato También a las 9 de la noche, San Luis recibirá a Xolos en el Estadio Libertad Financiera. Se verá por ESPN, Disney+ y ViX Premium. Tijuana lidera por diferencia de goles con seis puntos. El proyecto de Sebastián “Loco” Abreu arrancó con un 3-1 sobre Tigres y siguió con el 1-0 ante León, resuelto por Gilberto Mora en su regreso tras el Mundial. Busca iniciar un torneo con tres victorias por segunda vez en su historia.

San Luis ha marcado dos tantos por jornada, pero no gana: desperdició una ventaja de 2-0 y cayó 3-2 ante Cruz Azul, antes de rescatar un 2-2 frente a Tigres. Su ofensiva pondrá a prueba a una defensa tijuanense que solo ha permitido un gol.

San Luis perfila a Andrés Sánchez; Román Torres, Eduardo Águila, Robson y Lucas Esteves; Miguel García, Óscar Macías, David Rodríguez y Sébastien Salles-Lamonge; Leonardo Flores y Rafa Llorente. Xolos respondería con Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Pablo Ortiz, Jackson Porozo y Jesús Gómez; Iván Tona; Ramiro Árciga, Ángel Zapata, Yael Padilla y Adonis Preciado; Mourad El Ghezouani. Gil Mora sería el revulsivo, aunque su gol ante León le abre la titularidad. El balón mandará este viernes.