‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’

La noticia fue confirmada por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) mediante un mensaje en el que expresó sus condolencias y recordó la importancia del músico dentro de la historia del género en el país.

La música mexicana perdió a una de sus figuras más representativas con el fallecimiento de Javier Martín del Campo “Javis” , fundador de la emblemática banda La Revolución de Emiliano Zapata , agrupación que dejó una huella profunda en el desarrollo del rock nacional desde finales de la década de los sesenta.

En su publicación, la organización destacó la trascendencia de sus composiciones y el legado que deja para distintas generaciones de seguidores. “Su espíritu creativo dejó una huella imborrable en el rock mexicano. Como compositor, dio vida a canciones como ‘Mi mejor regalo’, ‘Todo tuyo’ y ‘Mi forma de sentir’, obras que forman parte de la memoria musical de varias generaciones”, señaló la SACM.

La trayectoria de Javier Martín del Campo comenzó a consolidarse en 1969 , cuando decidió fundar en Guadalajara la agrupación La Revolución de Emiliano Zapata , conocida por sus seguidores simplemente como “La Revo” . Desde sus inicios asumió un papel central como director, guitarrista principal, cantante y compositor.

El crecimiento de la banda llegó rápidamente. Apenas un año después de su formación, el grupo obtuvo el triunfo en un concurso organizado por la radiodifusora Radio Internacional, logro que abrió las puertas para firmar un contrato con Polydor Records, una de las compañías discográficas más importantes de la época.

Ese acuerdo marcó el inicio de una carrera que llevó a la agrupación a convertirse en uno de los referentes del rock mexicano, en un momento en que el género comenzaba a consolidarse dentro y fuera del país.

EL ÉXITO INTERNACIONAL DE “NASTY SEX”

Uno de los momentos más importantes en la carrera de “Javis” llegó con el lanzamiento de “Nasty Sex” en 1971, tema escrito por él que rápidamente trascendió las fronteras de México y colocó a La Revolución de Emiliano Zapata en escenarios internacionales.

La canción alcanzó notoriedad en Estados Unidos, Reino Unido y varios países de Europa Central, consolidando a la agrupación como una de las pocas bandas mexicanas de rock con reconocimiento fuera del territorio nacional durante aquellos años.

El éxito internacional también permitió que la banda participara en algunos de los acontecimientos musicales más relevantes de la época, ampliando su presencia dentro de la escena cultural.

UN LEGADO QUE PERMANECE EN EL ROCK MEXICANO

En 1971, La Revolución de Emiliano Zapata fue invitada a participar en el histórico Festival de Avándaro, considerado uno de los eventos más importantes en la historia del rock mexicano. Ese mismo año también colaboró en la película “La verdadera vocación de Magdalena”, protagonizada por Angélica María, donde además aportó parte de la música.

A lo largo de su carrera, Javier Martín del Campo dejó una amplia colección de composiciones que continúan siendo interpretadas y recordadas por el público. Su trabajo como músico y compositor convirtió a “Javis” en una figura indispensable para comprender la evolución del rock hecho en México.

Al despedir al artista, la SACM resumió el sentir de la comunidad musical con un mensaje dedicado a su trayectoria: “Hasta siempre, Maestro. Que su música siga haciendo historia”.