Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de chubascos en Baja California Sur.

Por otra parte, una circulación ciclónica en altura sobre el sureste del territorio nacional, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano y la onda tropical 22, que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec y el sur del país, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45°C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste), e iniciando a partir de este día en Baja California Sur (sur).

Para el viernes, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical núm. 22, que se desplazará gradualmente al sur de las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional (excepto en el noreste), pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Sonora y Chihuahua. Una nueva onda tropical se aproximará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (norte y este), Durango (este y noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

Durante el domingo, la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste del país. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 21 y máxima de 32 grados, con probabilidad de lluvias, el viernes tendremos una máxima de 32 y una mínima de 21 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 31 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra... Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, noroeste y sur) y Tabasco (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste), Oaxaca (oeste, norte y este) y Veracruz (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (suroeste), Ciudad de México, Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (norte y este), Puebla (suroeste), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. ¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones. IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.