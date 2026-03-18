Estados Unidos reduce en 80% la tarifa para renunciar a la ciudadanía

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Internacional
/ 18 marzo 2026
    Estados Unidos reduce en 80% la tarifa para renunciar a la ciudadanía
    El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático con las políticas anti migrantes de EU. AP

Desde 2023 se exigía la accesibilidad de este procedimiento que ahora costará 450 dólares a partir de abril de 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha recortado aproximadamente 80% la tarifa para que los estadounidenses renuncien formalmente a su ciudadanía.

Tras años de batallas jurídicas con varios grupos que representan a estadounidenses que quieren dejar de ser ciudadanos del país, el departamento publicó el viernes una norma final en el Federal Register —el diario oficial— que reduce el costo de 2 mil 350 a 450 dólares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fed-mantiene-sin-cambios-las-tasas-de-interes-ante-guerra-en-medio-oriente-IP19619067

La nueva tarifa, vigente a partir del 13 de abril, se había prometido en 2023, pero nunca se había implementado. Ahora el costo es el mismo que cuando el Departamento de Estado empezó por primera vez a cobrar a los estadounidenses por renunciar formalmente a su ciudadanía en 2010.

Renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos puede ser un proceso intenso y prolongado. Los solicitantes deben confirmar repetidamente, en múltiples declaraciones escritas y verbales ante un funcionario consular del Departamento de Estado, que comprenden las implicaciones de este paso antes de que se les permita prestar un juramento formal de renuncia. Después, el departamento debe revisarlo.

La tarifa fue elevada de 450 a 2 mil 350 dólares en 2015 para cubrir los gastos administrativos, ya que el número de personas que querían renunciar a su ciudadanía se disparó, en parte debido a nuevos requisitos de declaración fiscal de Estados Unidos para expatriados estadounidenses, los cuales hicieron enfurecer a muchos.

Ese drástico aumento de la tarifa generó una oposición significativa de grupos como la Association of Accidental Americans (Asociación de Estadounidenses por Accidente), con sede en Francia, que representa a personas que viven principalmente en el extranjero y cuya ciudadanía estadounidense se debe únicamente a que nacieron en Estados Unidos.

La asociación presentó varias demandas que impugnaban la constitucionalidad de la tarifa, incluida una que sigue pendiente y que sostiene que no debería haber ningún costo para renunciar a la ciudadanía.

“La Asociación de Estadounidenses por Accidente acoge con satisfacción esta decisión, que reconoce la necesidad de hacer accesible a todos este derecho fundamental”, manifestó su presidente, Fabien Lehagre, en un comunicado. “Esta victoria es el resultado directo de seis años de incansable acción y defensa jurídicas”.

Ante el tribunal, la asociación afirmó que, desde el anuncio en 2023 de que la tarifa se reduciría, al menos 8 mil 755 estadounidenses habían pagado el monto completo de 2 mil 350 dólares para renunciar a su ciudadanía. El Departamento de Estado no proporcionó cifras sobre el número total de estadounidenses que han renunciado a su ciudadanía.

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