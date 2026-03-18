Fed mantiene sin cambios las tasas de interés ante guerra en Medio Oriente

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Internacional
/ 18 marzo 2026
    Fed mantiene sin cambios las tasas de interés ante guerra en Medio Oriente
    El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante los medios de comunicación por la decisión de la Fed de no cambiar las tasas de referencia. AP
Diego Hernández
por Diego Hernández

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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, informó que dependiendo de las circunstancias venideras se podrá o no controlar la inflación en EU

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener sin cambios las tasas de interés, en un rango de entre 3.5% y 3.75%. Esta medida significa que, por el momento, el costo de los créditos y préstamos no experimentará variaciones, reflejando una postura de prudencia ante el panorama económico actual.

La decisión de no mover las tasas responde a que la inflación aún no ha bajado al nivel deseado por las autoridades —2% a largo plazo; sin embargo, factores externos como la incertidumbre en Oriente Medio por la guerra en Irán y el reciente aumento en los precios internacionales del petróleo han llevado al banco central a actuar con reserva para evitar un alza en los índices inflacionarios.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-precio-del-oro-ante-perspectivas-de-tasas-altas-de-la-fed-JP19618643

El consenso casi total entre los directivos quedó evidente con una votación final de 11 a 1 a favor de mantener las tasas quietas. La única voz disidente fue la de Stephen I. Miran, quien votó en contra al considerar que era preferible reducir la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual (0.25%) de forma inmediata.

“Para evaluar la postura adecuada de la política monetaria, el Comité continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. El Comité estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según sea necesario si surgen riesgos que puedan impedir la consecución de sus objetivos”, señaló la Fed en su comunicado oficial.

POWELL: “AHORA TENEMOS UN CHOQUE ENERGÉTICO“

Las tarifas arancelarias, la inflación en los bienes y servicios, específicamente en los precios de la gasolina que han cambiado por la guerra en Irán, la falta de creación de trabajos en el mercado laboral estadounidense son factores que determinaron esta decisión de la Fed.

”Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas. A corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general, pero es demasiado pronto para conocer el alcance y la duración de los posibles efectos en la economía”, afirmó Powell.

”Como saben, la previsión de tipos de interés depende del desempeño de la economía. Por lo tanto, si no vemos ese progreso, no habrá recorte de tipos”, sentenció Powell.

“NO ME IRÉ HASTA QUE LA INVESTIGACIÓN SE ACABE”

También mencionó que mantendrá su puesto de presidente hasta mayo de 2026 como lo marca la ley estadounidense, sin embargo, mencionó que esperará los resultados de la investigación que se le está realizando por los sobrecostos en las renovaciones de la sede del Fed.

”No tengo intención de abandonar la junta directiva hasta que la investigación haya concluido de forma definitiva y transparente”, afirmó Powell.

”Si mi sucesor no es confirmado al final de mi mandato como presidente, ejerceré como presidente interino hasta que sea confirmado.” Y añadió: “Eso es lo que exige la ley. Eso es lo que hemos hecho en varias ocasiones, incluso conmigo mismo”.

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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