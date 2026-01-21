$!Estados Unidos sanciona a 6 organizaciones humanitarias en Gaza por apoyar a Hamás

Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, sancionó a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en Gaza que, bajo una apariencia humanitaria, presuntamente operaban como fachadas para financiar actividades militares de Hamás. “Hamás continúa mostrando una cruel indiferencia hacia el bienestar del pueblo palestino”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. TE PUEDE INTERESAR: UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU Añadió que “La administración de Trump no se hará la de la vista gorda mientras los líderes y facilitadores de Hamás exploten el sistema financiero para financiar operaciones terroristas”. OFAC IDENTIFICA 7 ORGANIZACIONES HUMANITARIAS QUE ‘APOYAN’ A HAMÁS Seis de estas ONG’s tienen su sede en Gaza, las cuales “afirman brindar atención médica a civiles palestinos, pero que en realidad apoyan al brazo militar de Hamás”. Éstas son las Brigadas Izz al-Din al-Qassam. El Departamento del Tesoro expuso que dichos grupos tienen una naturaleza fraudulenta, al recurrir al engaño para la recaudación de fondos de donantes internacionales. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) localizó a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, acusándola de ser una organización que “pretende representar ampliamente a los palestinos, pero que está controlada clandestinamente por Hamás y ha sido un apoyo clave para varias supuestas flotillas que intentan acceder a Gaza”.

ESTAS SON LAS ORGANIZACIONES EN GAZA QUE APOYAN A HAMÁS Y LAS ACUSACIONES QUE ENFRENTAN, SEGÚN EU Se trata de la Sociedad Waed de Gaza (Sociedad Waed), Sociedad Al-Nur de Gaza (Al-Nur), Sociedad Qawafil de Gaza (Qawafil), Sociedad Al-Falah de Gaza (Al-Falah), Manos Misericordiosas de Gaza (Manos Misericordiosas) y Sociedad Al-Salameh de Gaza (Al-Salameh). La evidencia presuntamente documentada, demostraría que miembros de las fuerzas de seguridad interna de Hamás están asignados formalmente a trabajar en estas organizaciones, específicamente en la Sociedad Waed y Al-Salameh, donde su tarea sería “sabotear la burocracia del grupo para solicitar proyectos y servicios específicos”. Por su parte, la Sociedad Waed supuestamente recibe financiación directa de Hamás para ejecutar proyectos en Gaza, y su brazo armado le encarga defender a los combatientes de Hamás capturados. “Al-Nur y Al-Falah reciben financiación similar y han transferido fondos directamente al brazo militar de Hamás. Por ejemplo, los fondos de Al-Nur se utilizan para pagar a los miembros del brazo militar de Hamás, así como para prestar servicios a sus combatientes. Al-Falah también proporciona apoyo financiero a Hamás. Esto incluye transferencias financieras directas al brazo militar de Hamás, incluyendo más de 2,5 millones de dólares en fondos que Al-Falah transfirió a Hamás durante los últimos tres años”. Mientras que Manos Misericordiosas reciben instrucciones específicas para operaciones controladas por militares de Hamás. De igual forma, Al-Salameh y Qawafil reciben tareas y financiación.