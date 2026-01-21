Estados Unidos sanciona a 6 organizaciones humanitarias en Gaza por apoyar a Hamás

Internacional
/ 21 enero 2026
    Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, sancionó a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en Gaza que presuntamente operaban como fachadas para financiar actividades militares de Hamás. VANGUARDIA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que las organizaciones no gubernamentales tienen estrechos vínculos con Hamás

Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, sancionó a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en Gaza que, bajo una apariencia humanitaria, presuntamente operaban como fachadas para financiar actividades militares de Hamás.

“Hamás continúa mostrando una cruel indiferencia hacia el bienestar del pueblo palestino”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

Añadió que “La administración de Trump no se hará la de la vista gorda mientras los líderes y facilitadores de Hamás exploten el sistema financiero para financiar operaciones terroristas”.

OFAC IDENTIFICA 7 ORGANIZACIONES HUMANITARIAS QUE ‘APOYAN’ A HAMÁS

Seis de estas ONG’s tienen su sede en Gaza, las cuales “afirman brindar atención médica a civiles palestinos, pero que en realidad apoyan al brazo militar de Hamás”. Éstas son las Brigadas Izz al-Din al-Qassam.

El Departamento del Tesoro expuso que dichos grupos tienen una naturaleza fraudulenta, al recurrir al engaño para la recaudación de fondos de donantes internacionales.

Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) localizó a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, acusándola de ser una organización que “pretende representar ampliamente a los palestinos, pero que está controlada clandestinamente por Hamás y ha sido un apoyo clave para varias supuestas flotillas que intentan acceder a Gaza”.

$!Estados Unidos sanciona a 6 organizaciones humanitarias en Gaza por apoyar a Hamás

ESTAS SON LAS ORGANIZACIONES EN GAZA QUE APOYAN A HAMÁS Y LAS ACUSACIONES QUE ENFRENTAN, SEGÚN EU

Se trata de la Sociedad Waed de Gaza (Sociedad Waed), Sociedad Al-Nur de Gaza (Al-Nur), Sociedad Qawafil de Gaza (Qawafil), Sociedad Al-Falah de Gaza (Al-Falah), Manos Misericordiosas de Gaza (Manos Misericordiosas) y Sociedad Al-Salameh de Gaza (Al-Salameh).

La evidencia presuntamente documentada, demostraría que miembros de las fuerzas de seguridad interna de Hamás están asignados formalmente a trabajar en estas organizaciones, específicamente en la Sociedad Waed y Al-Salameh, donde su tarea sería “sabotear la burocracia del grupo para solicitar proyectos y servicios específicos”.

Por su parte, la Sociedad Waed supuestamente recibe financiación directa de Hamás para ejecutar proyectos en Gaza, y su brazo armado le encarga defender a los combatientes de Hamás capturados.

“Al-Nur y Al-Falah reciben financiación similar y han transferido fondos directamente al brazo militar de Hamás. Por ejemplo, los fondos de Al-Nur se utilizan para pagar a los miembros del brazo militar de Hamás, así como para prestar servicios a sus combatientes. Al-Falah también proporciona apoyo financiero a Hamás. Esto incluye transferencias financieras directas al brazo militar de Hamás, incluyendo más de 2,5 millones de dólares en fondos que Al-Falah transfirió a Hamás durante los últimos tres años”.

Mientras que Manos Misericordiosas reciben instrucciones específicas para operaciones controladas por militares de Hamás. De igual forma, Al-Salameh y Qawafil reciben tareas y financiación.

... SOBRE LA ONG EXTRANJERA

Finalmente, la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA) fue identificada como una de las principales organizadoras de flotillas que buscaban romper el cerco de seguridad israelí alrededor de Gaza.

La OFAC acusa que la Conferencia opera de acuerdo con directrices relacionadas al terrorismo, y que fue fundada y dirigida por agentes de la Oficina de Relaciones Internacionales de Hamás, entonces guiada por Mussa Abu Marzouq.

“Los aspectos estratégicos y tácticos de la actividad del PCPA están controlados por Hamás, mediante la colocación de figuras clave en puestos importantes en toda la organización. Dos ejemplos de esto, son Adel Saad al-Din Hassan Doughman y Majid Khalil Moussa al-Zeer”.

ORGANIZACIONES ‘HUMANITARIAS’ DESVÍAN DONACIONES PARA APOYAR A HAMÁS

“Al igual que la Sociedad Benéfica Al-Weam, designada por Estados Unidos, estos grupos ocultan su afiliación a Hamás para recaudar fondos de donantes extranjeros, muchos de los cuales son involuntarios, y así desviar donaciones destinadas al pueblo palestino para facilitar el terrorismo de Hamás”, indicó el Departamento del Tesoro en su comunicado oficial.

De acuerdo con la declaración pública, la OFAC emitió estas sanciones con el propósito de reducir el riesgo general de financiación del terrorismo en el sector de las organizaciones benéficas sin fines de lucro, permitiendo la prestación continua de ayuda humanitaria en Gaza, sujeta a las licencias generales designadas por la misma Oficina.

ESTAS SON LAS IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR ESTADOS UNIDOS

En su comunicado, el Departamento del Tesoro aclaró que, como resultado de estas medidas, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas, descritas anteriormente, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deber reportarse a la OFAC.

Además, “cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada”. El incumplimiento de las mismas, puede derivar en sanciones civiles o penales.

