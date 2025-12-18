UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU

La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México para debilitar financieramente al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), al ampliar las restricciones a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, especialmente en contextos transfronterizos.

Esta medida se enmarca en una estrategia de cooperación y coordinación internacional, orientada a afectar las estructuras financieras de organizaciones criminales con impacto transnacional, cuyas actividades ilícitas han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.

TE PUEDE INTERESAR: Departamento del Tesoro de EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder

UIF BLOQUEÓ CUENTAS BANCARIAS DE ‘EL MARRO’, LÍDER DEL CSRL

En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización.

Lo que permitió previamente la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano.

Estas acciones se sustentan en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con el robo de hidrocarburos.