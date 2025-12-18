UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU
El día de ayer, el Departamento del Tesoro de EU ordenó sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder, ‘El Marro’
La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México para debilitar financieramente al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), al ampliar las restricciones a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, especialmente en contextos transfronterizos.
Esta medida se enmarca en una estrategia de cooperación y coordinación internacional, orientada a afectar las estructuras financieras de organizaciones criminales con impacto transnacional, cuyas actividades ilícitas han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.
UIF BLOQUEÓ CUENTAS BANCARIAS DE ‘EL MARRO’, LÍDER DEL CSRL
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización.
Lo que permitió previamente la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano.
Estas acciones se sustentan en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con el robo de hidrocarburos.
COORDINACIÓN BINACIONAL
El refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre distintas jurisdicciones. De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal.
La UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esto, con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.
HUACHICOL: LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA, SEGÚN EL DEPARTAMENTO DEL TESORO
La institución estadounidense confirmó que el Cártel de Santa Rosa de Lima se dedica principalmente al robo de combustible y petróleo; por lo cual, llegó a declararle la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde 2017, por el control del llamado ‘Triángulo de las Bermudas’: un conjunto de municipios de Guanajuato donde se ubican una refinería y varios ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Derivado de esta disputa, el Santa Rosa de Lima es acusado del repunte de violencia y homicidios en el estado. Asimismo, se ha registrado una alianza entre esta organización y el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro también expuso que el grupo se ha encargado de reclutar a exmilitares y paramilitares colombianos, para sus operaciones de combate en Guanajuato.