UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU

México
/ 18 diciembre 2025
    UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU
    José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano. ESPECIAL

El día de ayer, el Departamento del Tesoro de EU ordenó sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder, ‘El Marro’

La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México para debilitar financieramente al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), al ampliar las restricciones a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, especialmente en contextos transfronterizos.

Esta medida se enmarca en una estrategia de cooperación y coordinación internacional, orientada a afectar las estructuras financieras de organizaciones criminales con impacto transnacional, cuyas actividades ilícitas han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.

TE PUEDE INTERESAR: Departamento del Tesoro de EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder

UIF BLOQUEÓ CUENTAS BANCARIAS DE ‘EL MARRO’, LÍDER DEL CSRL

En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización.

Lo que permitió previamente la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano.

Estas acciones se sustentan en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con el robo de hidrocarburos.

COORDINACIÓN BINACIONAL

El refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre distintas jurisdicciones. De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal.

La UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esto, con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.

HUACHICOL: LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA, SEGÚN EL DEPARTAMENTO DEL TESORO

La institución estadounidense confirmó que el Cártel de Santa Rosa de Lima se dedica principalmente al robo de combustible y petróleo; por lo cual, llegó a declararle la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde 2017, por el control del llamado ‘Triángulo de las Bermudas’: un conjunto de municipios de Guanajuato donde se ubican una refinería y varios ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

TE PUEDE INTERESAR: EU designa al Clan del Golfo colombiano como un grupo terrorista

Derivado de esta disputa, el Santa Rosa de Lima es acusado del repunte de violencia y homicidios en el estado. Asimismo, se ha registrado una alianza entre esta organización y el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro también expuso que el grupo se ha encargado de reclutar a exmilitares y paramilitares colombianos, para sus operaciones de combate en Guanajuato.

Temas


Crimen Organizado

Organizaciones


Departamento Del Tesoro
SHCP
UIF

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
La situación legal de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, se complica tras la emisión de una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

Van por Raúl Rocha Cantú... Juez emite nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo
La empresa, que tiene su domicilio en la misma dirección que TV Azteca, lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros.

Busca la bancarrota empresa petrolera de Ricardo Salinas

Víctor de la Rosa informó que la aplicación Aquí Vamos se encuentra lista en lo técnico, pero su lanzamiento aún se evalúa ante la falta de datos que justifiquen su utilidad real.

Saltillo: IMMUS evalúa uso de la app de Aquí Vamos y replantea paradas del transporte
Especialistas recomendaron reforzar medidas de prevención en los hogares, como fumigaciones periódicas y revisión de espacios cerrados.

Ataques de araña violinista se disparan un 55% respecto a 2024 en Coahuila
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
Favorita. A más de 30 años de su lanzamiento, ‘All I Want for Christmas Is You’ suma 20 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, supera los 50 millones de copias vendidas y acumula más de 834 millones de reproducciones en YouTube, reafirmando a Mariah Carey como la ‘Reina de la Navidad’.

Mantiene Mariah Carey su trono como la ‘Reina de la Navidad’ con su icónica canción