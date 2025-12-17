Departamento del Tesoro de EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder
El Departamento del Tesoro expuso que el Cártel de Santa Rosa de Lima se dedica mayormente al huachicoleo en zonas de Guanajuato, por lo que está en disputa con el CJNG
Durante la mañana del 17 de diciembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder José Antonio Yépez Ortiz, “que obtiene la gran mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato”.
En un comunicado difundido por la dependencia estadounidense, se detalló que la mencionada organización criminal se encuentra en una actual disputa territorial contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, se refirió a que las actividades delictivas del Cártel de Santa Rosa de Lima contribuyen al mercado negro de energía transfronterizo, “socavando las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos”.
Al respecto, Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró: “El presidente Trump prometió erradicar por completo los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense [...] Bajo mis órdenes, el Departamento del Tesoro está desvinculando enérgicamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. Sin importar dónde ni cómo los cárteles generen y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”.
ESTO ES LO QUE IMPLICAN LAS SANCIONES AL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA
Todo bien o interés perteneciente a los miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses, quedarán bloqueados. De la misma forma, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas también queda bloqueada.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros, e instituciones financieras.
“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designadas o bloqueadas, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”.
HUACHICOL: LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA, SEGÚN EL DEPARTAMENTO DEL TESORO
La institución estadounidense confirmó que el Cártel de Santa Rosa de Lima se dedica principalmente al robo de combustible y petróleo; por lo cual, llegó a declararle la guerra al CJNG desde 2017, por el control del llamado ‘Triángulo de las Bermudas’: un conjunto de municipios de Guanajuato donde se ubican una refinería y varios ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Derivado de esta disputa, el Santa Rosa de Lima es acusado del repunte de violencia y homicidios en el estado. Asimismo, se ha registrado una alianza entre esta organización y el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro también expuso que el grupo se ha encargado de reclutar a exmilitares y paramilitares colombianos, para sus operaciones de combate en Guanajuato.