Departamento del Tesoro de EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder

Durante la mañana del 17 de diciembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder José Antonio Yépez Ortiz, “que obtiene la gran mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato”.

En un comunicado difundido por la dependencia estadounidense, se detalló que la mencionada organización criminal se encuentra en una actual disputa territorial contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Asimismo, se refirió a que las actividades delictivas del Cártel de Santa Rosa de Lima contribuyen al mercado negro de energía transfronterizo, “socavando las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos”.

Al respecto, Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró: “El presidente Trump prometió erradicar por completo los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense [...] Bajo mis órdenes, el Departamento del Tesoro está desvinculando enérgicamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. Sin importar dónde ni cómo los cárteles generen y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”.

ESTO ES LO QUE IMPLICAN LAS SANCIONES AL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA

Todo bien o interés perteneciente a los miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses, quedarán bloqueados. De la misma forma, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas también queda bloqueada.