Estados Unidos sanciona a casinos y operadores mexicanos del CDN por lavado de dinero y tráfico en la frontera

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Internacional
/ 14 abril 2026
    Estados Unidos sanciona a casinos y operadores mexicanos del CDN por lavado de dinero y tráfico en la frontera
    Estados Unidos sancionó a operadores y empresas ligadas al Cártel del Noreste por presunto lavado y tráfico en la frontera. VANGUARDIA

OFAC bloquea bienes y señala red vinculada a operaciones de fentanilo, migrantes y financiamiento ilícito

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunció este 14 de abril sanciones contra seis personas, empresas y dos casinos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), señalado como una de las organizaciones del narcotráfico con mayor presencia en la frontera entre México y Estados Unidos.

La acción forma parte de una investigación coordinada con agencias federales estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), y busca debilitar las estructuras financieras y operativas del grupo delictivo, particularmente en la zona de Nuevo Laredo, punto estratégico cercano a Laredo.

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SEÑALAN A CASINOS COMO CENTRO DE OPERACIÓN Y LAVADO

Entre las entidades sancionadas destacan el Casino Centenario y el Diamante Casino, presuntamente utilizados por el CDN para actividades de lavado de dinero e integración de recursos ilícitos al sistema financiero.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Casino Centenario habría sido empleado como punto de almacenamiento de drogas, incluyendo fentanilo y cocaína, así como para actividades de intimidación. Además, es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V., también incluida en las sanciones.

La autoridad estadounidense indicó que ambas instalaciones fueron designadas por brindar “apoyo financiero, material o tecnológico” al cártel, conforme a órdenes ejecutivas relacionadas con el combate al narcotráfico y al terrorismo.

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PERSONAS SANCIONADAS POR OPERACIONES CRIMINALES Y FINANCIERAS

Dentro de las personas señaladas se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, identificado como responsable de coordinar operaciones de tráfico de personas en la frontera y de supervisar el movimiento de dinero en Nuevo Laredo.

Según el informe, Islas Valdez controlaba rutas de traslado de migrantes hacia Texas y coordinaba a los llamados “pateros”, además de mantener vínculos con integrantes de alto nivel dentro del cártel.

También fueron sancionados Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Reymundo Ramos Vázquez, señalados como facilitadores clave. El primero habría actuado como intermediario entre líderes del cártel, incluso desde prisión, mientras que el segundo es acusado de encabezar una campaña de desinformación bajo la apariencia de activismo en derechos humanos.

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ESTADOS UNIDOS EMPRENDE ACCIONES LEGALES Y REALIZA BLOQUEOS DE ACTIVOS

El Departamento del Tesoro informó que las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país.

Asimismo, se prohíben las transacciones financieras con estos actores, salvo autorización expresa de la OFAC, y se extiende la medida a cualquier empresa en la que los sancionados tengan participación mayoritaria.

OPERATIVOS CONTRA REDES CRIMINALES EN LA FRONTERA

La dependencia señaló que estas acciones derivan de esfuerzos coordinados del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, enfocados en combatir la proliferación de drogas ilícitas, el tráfico de personas y los mecanismos financieros que sostienen estas actividades.

El gobierno estadounidense ha clasificado al Cártel del Noreste como una Organización Terrorista Extranjera, lo que permite aplicar medidas más amplias contra sus integrantes, colaboradores y estructuras de financiamiento.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar a más personas y empresas relacionadas con estas operaciones en la región fronteriza.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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