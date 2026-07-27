Estados Unidos: sospechoso arrestado por tiroteo en Seattle es un joven de 15 años

El adolescente está en un centro de detención juvenil mientras es investigado por agresión y tenencia de armas y comparecerá en el tribunal el lunes en la tarde, indicó la alcaldesa Katie Wilson en conferencia de prensa.

El sospechoso arrestado después del tiroteo que mató a tres personas y dejó al menos otras cuatro heridas en una feria gastronómica cerca de la Space Needle de Seattle tiene 15 años, informó el lunes la alcaldesa de la ciudad.

Las autoridades aún buscan a un segundo sospechoso.

Los investigadores creen que los dos sospechosos se disparaban entre sí el domingo y, aunque uno seguía prófugo, el subdirector de la Policía de Seattle, Tyrone Davis, dijo en una conferencia de prensa la noche del domingo que no había una amenaza continua para el público.

La policía no tiene una descripción del sospechoso que sigue libre, indicó el oficial.

“Todavía estamos tratando de recomponer esto”, expresó Davis. La policía no respondió a mensajes telefónicos y de correo electrónico.

Dos personas murieron en el lugar y una tercera falleció en un hospital. Fueron descritas como dos hombres, de 19 y 44 años, y una mujer de 56.

Los cuatro heridos, incluido un niño de 2 años, estaban hospitalizados. El niño estaba en condición satisfactoria el lunes. Los demás —dos hombres, de 23 y 27 años, y una mujer, de 39— fueron dados de alta, dijo un portavoz del hospital.

Davis no pudo decir si alguna de las víctimas estuvo involucrada en el enfrentamiento.

Los vendedores que huyeron, abandonando sus puestos de comida, estaban limpiando el lunes. Se planeó una vigilia a la luz de las velas para la noche del lunes en la Fuente Internacional del centro.

El tiroteo se produjo alrededor de las 6 de la tarde del domingo, en las últimas horas de Bite of Seattle, un festival anual de tres días que atrae a cientos de vendedores de comida y comercios minoristas, además de artistas.

Decenas de agentes brindaban seguridad en el evento y algunos vieron a uno de los sospechosos disparar, señaló Davis. Un sospechoso se entregó en el lugar, pero el otro huyó.

Un gran número de policías y equipos de emergencia acudieron y comenzaron a evacuar el área alrededor del extenso complejo del Seattle Center.

Faith Adia Hunter contó que ella y sus amigos acababan de comprar comida en un puesto de crepas cuando estallaron los disparos.

“Estábamos a punto de empezar a comer, luego escuchamos a alguien gritar algo, y entonces vimos que la gente empezaba a correr”, dijo Hunter. “Así que también salimos corriendo”.

“Estábamos justo al lado de él cuando empezó, así que salimos corriendo”, agregó Hunter.

Hunter relató que, en la estampida por encontrar un lugar seguro, ella y otras personas corrieron hacia el cercano Museo Infantil de Seattle.

En medio del caos, muchos vendedores corrieron hacia las salidas, abandonando sus puestos de comida. Horas después, algunos deambulaban fuera del cordón policial, preguntándose cuándo se les permitiría regresar para recoger sus carpas, comida y equipo de cocina.

Roberto Ramírez, un vendedor del evento, comentó que escuchó algo que sonaba como petardos antes de que la gente empezara a gritar “tirador” y a correr frenéticamente.

“De repente todo quedó vacío”, dijo. “La gente estaba aterrada”.

Tras el pánico inicial, siguieron llegando nuevos asistentes sin saber lo que había ocurrido y la policía les indicó que se fueran, agregó.

Estan Wakonabo contó que él y su novia estaban en el festival, haciendo fila para una cabina de fotos, cuando alguien lo empujó por detrás y, al voltearse, vio a una avalancha de personas huyendo.

“La gente se escondía, empujaba, la gente se caía al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, dijo Wakonabo, y agregó que fue entonces cuando escuchó los disparos.