Estados Unidos termina tercera oleada de ataques de Irán; proclaman que el estrecho de Ormuz está abierto

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La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz al denunciar violación en el acuerdo de paz

El 12 de julio se reportó que la tensión política y bélica entre Estados Unidos e Irán solo ha incrementado. A la par que la Guardia Revolucionaria iraní cierra el estrecho de Ormuz, nuevamente, la administración de Trump finaliza otro bombardeo en Irán.

Desde su cuenta oficial de X, el Comando Central de los Estados Unidos informó la conclusión de la tercera ola de bombardeos sobre territorio iraní. En último comunicado aseguró que el estrecho de Ormuz, uno de los puntos geopolíticos más relevantes en el conflicto, ha sido abierto nuevamente.

‘Las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes utilizando municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados en tierra y en el mar), drones y buques navales. Entre los objetivos se incluían instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera’ detalló el Comando Central de Estados Unidos.

En pleno ciclo de amenazas, latentes por la posibilidad de ataques a las bases militares de Estados Unidos en el Medio Oriente, las autoridades han pronunciado que el estrecho de Ormuz mantiene su flujo comercial, a pesar del ‘acoso’ y declaraciones ‘arbitrarias’ del régimen iraní.

Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han contribuido a facilitar el tránsito seguro de más de 800 buques comerciales y 400 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz’ acentuó el Comando Central.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tres-petroleros-son-alcanzados-por-proyectiles-en-el-estrecho-de-ormuz-KN21973595

Según el gobierno de Irán, las agresiones a las embarcaciones comerciales se provocaron porque estas no acataron las indicaciones de no tomar vías alternas a las establecidas en los acuerdos de paz previos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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