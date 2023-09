Estando en cuidados paliativos, Jimmy Carter cumplirá la próxima semana 99 años

Aunque Carter tiene días buenos y días malos, no ha perdido su perspicacia ni su sentido del humor de cascarrabias. Alexander recordó una conversación telefónica que tuvieron en el verano cuando hizo alusión a que se aproximaba el gran día.

“Por si no hablamos antes de tu cumpleaños, feliz cumpleaños”, recuerda haberle dicho.

“Voy a cumplir 99”, respondió. “No sé qué tiene eso de feliz”.

De cualquier manera, la familia Carter, tanto los parientes por consanguinidad como quienes han formado parte de su círculo desde hace tiempo, planean distintas celebraciones para conmemorar el hito de su casi siglo el 1.° de octubre.

El Carter Center les pidió a sus simpatizantes enviar fotografías o videos para armar un mosaico digital. Recibió 6000 en los primeros tres días de celebridades como Martin Sheen y Jeff Daniels y también de gente común y corriente de África y otras partes del mundo. El 18 de septiembre, en el Madison Square Garden en Nueva York, Peter Gabriel dirigió a la audiencia para desearle: “Feliz cumpleaños, Jimmy”.

La noche siguiente, la Fundación Bill y Melinda Gates anunció que Carter y su esposa, Rosalynn Carter, eran los ganadores del premio que otorga esa institución por logros de toda una vida; Alexander recibió el premio en su representación. El Museo y Biblioteca Presidencial Jimmy Carter realizará una ceremonia de toma de juramento por naturalización con nuevos ciudadanos estadounidenses el día de su cumpleaños. David Osborne, conocido como el “pianista de los presidentes”, se presentará en la iglesia bautista Maranatha de Jimmy Carter.

Carter no sufría ningún malestar particular que lo llevara a buscar cuidados paliativos en febrero, según algunas personas cercanas a él, pero estaba cansado de ir y venir del hospital y prefería pasar sus últimos días en casa con su esposa. Según su definición, los cuidados paliativos se ofrecen a pacientes con enfermedades terminales cuando la prioridad ya no es darles más tratamiento, sino reducir el dolor y la incomodidad que surgen al aproximarse el fin de su vida. Están dirigidos a pacientes que no se espera sobrevivan más de seis meses.

Quizá no debería haber sorprendido a nadie que Carter ignorara ese plazo. Ha desafiado a la muerte más tiempo que todos los demás hombres que han prestado servicios en el Despacho Oval. En 2015, venció al cáncer que se había propagado a su cerebro. En 2019, se recuperó de varias caídas, incluida una que le rompió la cadera. “Se ha enfrentado en múltiples ocasiones a situaciones que creía eran el fin”, explicó Jason Carter.

En la actualidad, pasa sus días en el hogar en que ha vivido con Rosalynn Carter desde 1961, una casa de un piso con dos recámaras tan sencilla que The Washington Post alguna vez calculó que valía menos que los vehículos del Servicio Secreto estacionados al frente. Sus hijos y nietos se turnan para visitarlos y tiene un equipo de cuidadores, pero no ha visto a ningún médico en más de seis meses.