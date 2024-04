Estas madres palestinas en Gaza dieron a luz el 7 de octubre. Sus bebés solo han conocido la guerra

“Me estaba preparando para otra vida, una hermosa, pero la guerra cambio todo eso”, dijo el miércoles Amal al-Taweel a The Associated Press. “Apenas vivimos al día, y no sabemos qué ocurrirá. No hay planes”.

Saqer recordó la esperanza que tenía antes de la guerra.

“Esta es mi única hija”, dijo, acunando con suavidad a Masa en una cuna. “Preparé muchas cosas y ropas para ella. Le compré un armario una semana antes de la guerra. También planeaba sus cumpleaños y todo. Llegó la guerra y lo destruyó todo”.

DE NUSEIRAT A RAFAH

La familia Al-Taweel pasó los primeros días de la vida de Ali yendo de su casa a las de sus parientes en busca de seguridad. Los edificios cercanos seguían siendo blanco de ataques: primero uno junto a la casa de la hermana de Amal, y luego otro junto a la de sus padres.

Cuando la familia se refugiaba en casa el 20 de octubre, las autoridades israelíes emitieron una orden de evacuación advirtiendo de un ataque inminente y dieron a los vecinos 10 minutos para marcharse.

TE PUEDE INTERESAR: Soldados israelíes se retiran del hospital Al-Shifa el más importante de Gaza tras dos semanas de asalto

“Tuve que evacuar. No pude llevarme nada, ni identificaciones, ni certificados de la universidad, ni ropa para mi hijo”, dijo Amal al-Taweel. “Ni siquiera leche, pañales y juguetes que había comprado para mi hijo”.