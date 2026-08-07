Estas son las razones detrás de las interrupciones en la venta de aguacates mexicanos a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO- México anunció el jueves el envío de 1.500 militares más a Michoacán, un día después de que Estados Unidos comunicara la suspensión de todas las operaciones en este estado occidental, incluidas las inspecciones necesarias para la exportación de aguacates, debido a una amenaza no especificada contra intereses estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el refuerzo de la seguridad en las zonas de producción de aguacates para impulsar la reanudación de las exportaciones lo antes posible y evitar cualquier impacto grave en la economía mexicana o en el mercado estadounidense.

Estados Unidos es un gran consumidor de aguacate mexicano: compró más de medio millón de toneladas en los cuatro primeros meses de 2026, unos 2,200 millones de aguacates. Pero antes de su importación verifica ‘in situ’ la calidad de la fruta para evitar que introduzca plagas al país. Si este control no se hace, detiene las compras y los precios pueden verse afectados. Estas inspecciones se suspendieron el miércoles por motivos de seguridad en Michoacán, principal productor de esta fruta y región de alta actividad del crimen organizado. No es la primera vez que se detienen las exportaciones. A principios de 2022, en vísperas de la Super Bowl, se produjo una interrupción que duró una semana, aunque no afectó al consumo de guacamole el día del partido porque los aguacates ya se habían enviado. A continuación, las causas de esta nueva interrupción: ¿Por qué en ocasiones se paralizan las exportaciones? En Michoacán operan muchos cárteles que, además de producir y traficar droga, se financian a través de extorsiones a todo tipo de sectores económicos, y el del aguacate es uno de los más importantes.

En las últimas dos décadas, los inspectores de Estados Unidos se han visto a veces afectados por ese escenario de violencia. En 2024 dos empleados del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA por sus siglas en inglés) fueron asaltados y retenidos temporalmente. En esta ocasión no se dio a conocer un incidente concreto y las autoridades de Michoacán dijeron que la suspensión fue “preventiva” por unas detenciones recientes ligadas a casos de extorsión. El analista mexicano David Saucedo considera que la importancia de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos es una de las razones por las que la administración de Donald Trump ha designado a cuatro cárteles que operan en el estado como organizaciones terroristas. Además de la seguridad, ¿preocupa algo más a EU? Sí. La Comisión del Aguacate de California pidió un mayor control de la fruta con destino Estados Unidos después de que el 4 de agosto se informara del hallazgo de una larva sospechosa durante una inspección a una empacadora mexicana. La comisión dijo en un comunicado que no pudo recogerse una muestra, pero podría ser una plaga controlada que se come las ramas del árbol de aguacates. Las autoridades mexicanas no han hecho ningún comentario sobre este tema.

La comisión californiana también afirmó que no debe permitirse que el crimen organizado intervenga en el sector. “La Administración Trump hace bien en proteger al personal estadounidense y plantar cara a los cárteles”, dijo su presidente, Ken Melban. “No se puede permitir que los cárteles se aprovechen del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá para socavar a los productores estadounidenses y destruir la producción nacional”. El consumo de aguacates se ha disparado en Estados Unidos en las últimas décadas, y California solo cultiva una pequeña parte de los aguacates necesarios para satisfacer esa demanda. ¿Cuál es el proceso para exportar aguacates a Estados Unidos? Los aguacates mexicanos representan más del 80% de las importaciones estadounidenses de este producto. En 2025 México vendió a Estados Unidos aguacates por 3,653 millones de dólares y solo en marzo de este año fueron exportadas casi 150 mil toneladas. Pero como Estados Unidos también cultiva esta fruta, el Departamento de Agricultura de ese país envía a inspectores que vigilan las plantaciones y empacadoras en México para garantizar que el producto exportado no entre a su país con plagas. ¿Cuánto duran los paros? Generalmente la situación se soluciona en cuestión de días porque los paros de las exportaciones dañan a todos. Este sector da empleo a unas 200 mil personas solo en Michoacán. Si se prolonga la interrupción de las ventas puede haber desabastecimiento en el mercado estadounidense. Y si no se mueve el aguacate, los criminales no pueden cobrar su extorsión, con lo que pierden dinero.

Un productor de Michoacán contaba a AP esta semana que él paga de extorsión 1 peso por kilo exportado y exporta unas 90 toneladas al día, lo que a él le supone pagos de más de 5.000 dólares diarios. Habló pidiendo el anonimato por miedo. Cuando se detiene la verificación, las autoridades mexicanas suelen ofrecer más seguridad, como anunció el jueves Sheinbaum. La presidenta dijo el jueves que también van a evaluar con la embajada que sean funcionarios mexicanos los que verifiquen el producto. Esta opción ya se manejó en el pasado, pero USDA siguió a cargo de las inspecciones aunque con fuerzas de seguridad mexicanas acompañando. Pese a que el ambiente se tranquiliza generalmente pronto, los productores aseguran que eso no significa que las extorsiones terminen. ¿Se mantienen las exportaciones desde otros estados? Sí. La suspensión de actividades de verificación solo afecta a Michoacán. Únicamente otro estado mexicano, Jalisco, está autorizado por la USDA para exportar a Estados Unidos, pero la cantidad que vende es mucho menor.

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