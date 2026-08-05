Frena EU importación de aguacate michoacano por inseguridad

La organización de productores detalló que buscará reunirse en la Ciudad de México con el Gobierno federal a fin de atender las deficiencias de seguridad detectadas por la Unión Americana en la industria aguacatera.

El Gobierno de Estados Unidos canceló temporalmente los envíos de aguacate de Michoacán hacia su territorio, debido a preocupaciones por la inseguridad en la región, informó hoy la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam).

“Por el momento, únicamente se autoriza el procesamiento de la fruta que fue recibida el día 4 de agosto y cuya recepción se realizó en presencia del Oficial Regulatorio del USDA”, apuntó la Apeam.

Grupo Reforma publicó el 8 de julio que aguacateros estadounidenses acusaron ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que la industria del aguacate en México es controlada por cárteles del narcotráfico, lo que supone una ventaja injusta para el producto importado y genera una sobreoferta que debe castigarse con cupos.

Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión de actividades en Michoacán debido a una “amenaza” contra su personal en ese estado. La medida impacta las exportaciones de aguacate de esa región.

En un comunicado, la Embajada de EU en México dijo que “debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto”.

La embajada estadounidense recordó la alerta de viaje del Departamento de Estado para Michoacán se mantiene en nivel cuatro, que significa “no viajar”.

La embajada recordó las acciones recomendadas a los ciudadanos estadounidenses:

- Esté atento a las noticias de los medios locales para mantenerse al tanto de las últimas novedades.

- Mantenga informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y su estado a través del teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

- Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP).

- Llame al 911 en caso de emergencia.

- Comuníquese con la Embajada de los Estados Unidos si necesita ayuda.

Sobre la suspensión de actividades del personas estadounidense en Michoacán, los productores aguacateros de la entidad indicaron que la medida impacta directamente la operación de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de EU (USDA en inglés), responsables de verificar los empaques para exportación.

Indicaron que el director de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán (APEAM) y una comisión buscarán reunirse en la Ciudad de México con las autoridades correspondientes para atender la situación de seguridad en el estado con el fin de reducir las afectaciones a la industria.