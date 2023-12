¿Estiércol de vaca para volar al espacio? Japón hace historia con un ensayo exitoso de un motor de cohete alimentado con este compuesto

“ Hacemos esto no solo porque es bueno para el medioambiente, sino también porque puede producirse localmente, porque es muy rentable y es un carburante de muy buen rendimiento y de gran pureza ”, detalló Inagawa a la AFP, y continuó diciendo, “ somos la primera empresa privada en hacerlo ”, concluyendo aseverando que, “ no creo que sea exagerado pensar que esto se reproducirá en el mundo entero ”.

Además, detalla que la cámara de combustión de ZERO, que fue diseñada internamente, adopta el inyector de pivote que es usado en los motores de SpaceX; si bien es sabido que los inyectores de pivote poseen un rendimiento limitado, gracias a la “investigación y desarrollo con la Universidad de Tokio y JAXA Space Innovation Through Partnership and Co-creation (J-SPARC)” dieron como resultado poder hacer mejoras de diseño con lo que se logró obtener “un alto rendimiento de combustión”.

METANO LÍQUIDO

Actualmente, el metano líquido es considerado una opción sustentable como combustible para lanzamientos “más respetuosos con el medio ambiente”.

Además de que una sus ventajas es su costo, así como el rendimiento del combustible, la facilidad de su también de manejo, disponibilidad e impacto ambiental, con lo que se convierte en una opción preferida de las empresas de cohetes de todo el mundo.

Según, Interstellar Technologies, “el metano, un poderoso gas de efecto invernadero junto al dióxido de carbono, plantea un desafío en el calentamiento global debido a sus emisiones del ganado”.

¿CÓMO FUNCIONA ZERO?

“ZERO funciona como un cohete de propulsor líquido con LBM como combustible y oxígeno líquido como oxidante. Esto marca la adopción inaugural por parte de IST del ciclo generador de gas, que quema algunos de los propulsores en un generador de gas para impulsar una turbobomba a decenas de miles de rotaciones por minuto y entregar el combustible a la cámara de combustión a alta presión. Además, el enfriamiento regenerativo utiliza eficazmente el combustible con fines de enfriamiento dentro de las paredes de la cámara de combustión. Se han realizado pruebas de la cámara de combustión, la turbobomba y el generador de gas, y se prevé integrarlos en el futuro”, de acuerdo con el comunicado.

900 CABEZAS DE GANADO GENERAN 40 TONELADAS DE ESTIÉRCOL DIARIAS

Actualmente, el biogás, que es derivado del estiércol de vaca, es utilizado como carburante en otras partes del mundo; un ejemplo de este uso se da en la ciudad india de Indore en donde sirve como combustible en los autobuses.