Esto es lo que hay que saber sobre el voto parlamentario de Rusia y sus principales partidos

MOSCÚ- Las elecciones parlamentarias de Rusia cuentan con el principal partido del Kremlin, Rusia Unida, y otros nueve que respaldan las políticas del presidente Vladímir Putin. El único partido que se atrevió a oponerse a la guerra en Ucrania ha sido excluido de la papeleta. La ausencia de una oposición auténtica prácticamente garantiza que el Kremlin mantendrá un férreo control del panorama político ruso, en medio del aumento de los costos económicos y de los crecientes ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y minoristas de internet. Esos ataques con drones han hecho que los rusos sientan el impacto de la guerra más de cuatro años y medio después de su inicio. El Kremlin quiere que las elecciones, las primeras desde el comienzo de la invasión de Ucrania, subrayen el apoyo público a la guerra y den una pátina de legitimidad a su acción. Ha intentado evitar cualquier riesgo político aplastando incluso la más mínima señal de disidencia.

Esto es lo que hay que saber sobre las elecciones y sus principales partidos: TRES DÍAS DE VOTACIÓN Los rusos elegirán a los miembros de la cámara baja, la Duma Estatal, a partir del viernes y hasta el domingo. Once regiones escogerán gobernadores y 39 elegirán a miembros de legislaturas regionales. La votación abarcará 111 millones de electores habilitados y permite el voto electrónico. Por primera vez, incluye a residentes de cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente lo que provocó una enérgica protesta de Kiev, que instó a gobiernos extranjeros y a organizaciones internacionales a no reconocer el resultado. También se está votando en Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. La mitad de los 450 escaños de la Duma son asignados mediante listas de partido y la otra mitad se disputa en circunscripciones uninominales. Los votantes emiten dos papeletas separadas.

El principal partido del Kremlin, Rusia Unida, conservará casi seguramente su control abrumador de la Duma, mientras que otros partidos de la “oposición sistémica”, que votan en sintonía con el gobierno en todos los asuntos clave, también mantendrán su presencia. El partido liberal Yábloko, el único partido político registrado que se opone a la guerra, inicialmente figuraba en la papeleta, pero el Tribunal Supremo ordenó en agosto retirarlo. Alegó, entre otras razones, que la postura antibélica equivalía a fomentar la violación de la integridad territorial rusa. Yábloko fue eliminado de las contiendas por listas de partido y ahora solo tiene candidatos en las disputas de circunscripciones uninominales. RUSIA UNIDA CONTROLA DOS TERCIOS DE LA DUMA Rusia Unida, cuyo símbolo es un oso que merodea bajo el tricolor ruso, ganó más de dos tercios de los escaños de la Duma en las elecciones de 2021. De nuevo está en condiciones de dominar el órgano. Incluso en medio del creciente cansancio público, la recesión y el estancamiento del nivel de vida, la enorme maquinaria de propaganda estatal y el estricto control sobre las elecciones prácticamente aseguran la victoria de Rusia Unida. La lista del partido está encabezada por pesos pesados de la política: el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, de 76 años, que ha sido el principal diplomático de Rusia durante 22 años, y Serguéi Sobianin, de 68, el poderoso alcalde de Moscú.

En un aparente intento de incorporar caras nuevas en lo que se considera ampliamente un partido de burócratas, su número 3 oficial es el corresponsal de guerra Yevgueni Poddubny, que resultó gravemente herido por un dron ucraniano. Miembros de Rusia Unida han prometido respaldar el esfuerzo bélico y los objetivos maximalistas de Putin en lo que el Kremlin denomina la “operación militar especial” en Ucrania. Al mismo tiempo, Sobianin, considerado ampliamente un pragmático, ha rechazado los llamados de halcones rusos a una movilización amplia de reclutas y a poner toda la economía en pie de guerra. “Destruir una economía normal es destruir el país por completo”, manifestó en declaraciones que reflejan las esperanzas del Kremlin de ganar la guerra sin arriesgar una movilización amplia e impopular. EL PARTIDO COMUNISTA SIGUE AHÍ, PERO SE ALINEA CON PUTIN El Partido Comunista ha sido una fuerza líder en el parlamento desde la década de 1990, encabezado durante más de tres décadas por Guennadi Ziugánov, de 82 años, un exfuncionario soviético. A lo largo del gobierno de Putin, de más de un cuarto de siglo, los comunistas han criticado algunos aspectos de la política gubernamental, pero han evitado cuidadosamente cualquier crítica hacia él. Respaldan firmemente la guerra en Ucrania. “Nos atenemos estrictamente a las directrices del presidente Putin”, afirmó Ziugánov el mes pasado mientras supervisaba un envío de suministros militares.