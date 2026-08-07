Putin sigue sin remontar en los sondeos a mes y medio de las elecciones legislativas rusas

MOSCÚ- El presidente ruso, Vladímir Putin, sigue sin remontar en los sondeos de opinión a un mes y medio de las elecciones legislativas, en las que encabeza la campaña del partido del Kremlin, Rusia Unida. Según la encuesta realizada entre finales de julio y principios de agosto por el Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública, un 65,9 % de los rusos aprueba la gestión del jefe del Kremlin, indicador que llegó a alcanzar hace unos meses el 80 %.

De esta forma, su popularidad sigue estancada, después de desplomarse 5 puntos en julio debido a la crisis de combustible creada por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas. Por ese motivo, según informó la agencia Bloomberg, la capacidad de refinado de la industria procesadora rusa ha caído a los niveles de 2002. En cuanto a Rusia Unida, la intención de voto es del 32,1 %, aunque el Kremlin confía en que una baja participación le permita revalidar el 20 de septiembre la mayoría constitucional en la Duma o cámara de diputados. El desplome de la popularidad de Putin comenzó en marzo con el bloqueo de las redes sociales y la ralentización de internet, lo que indignó a jóvenes, empresarios y militares por igual. El desgaste de la guerra en Ucrania Además, según el Centro Levada, dos tercios de los rusos aboga por el cese de los combates en Ucrania y el comienzo de negociaciones de paz, mientras solo un tercio de los encuestados apoya la continuación de la guerra.

Sea como sea, Putin decidió encabezar la campaña de Rusia Unida por primera vez desde 2007 con el lema ‘Todo por la Victoria’, objetivo al que está supeditado todo lo demás, pero que está lejos de lograrse en Ucrania. El Kremlin no vivía una situación igual desde que Putin decidiera aprobar la reforma de pensiones prácticamente a escondidas, coincidiendo con el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018. Entonces, la popularidad de Putin también pasó en menos de dos meses del 80 % al 62 %, especialmente entre los integrantes del granero electoral del Kremlin, los mayores de 50 años. La mayoría de opositores rusos en el exilio ya han pedido el voto por el único partido que se opone a la guerra, Yábloko, que este viernes tuvo que desmarcarse de esos apoyos por miedo a ser excluido de los comicios por supuestamente beneficiarse de una injerencia externa.