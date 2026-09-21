Luna de la Cosecha 2026: esta es la hora para ver la luna llena de septiembre en México
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La Luna de la Cosecha alcanzará su fase llena el sábado 26 de septiembre y podrá observarse en México después del atardecer, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.
El cielo de septiembre tendrá uno de sus últimos espectáculos del mes con la llegada de la Luna de la Cosecha 2026, la luna llena asociada con el equinoccio de otoño.
Aunque el momento exacto de la fase llena ocurrirá durante el día, el fenómeno podrá disfrutarse por la noche cuando el satélite natural aparezca sobre el horizonte.
¿CUÁNDO SERÁ LA LUNA DE LA COSECHA 2026?
La Luna de la Cosecha será visible el sábado 26 de septiembre de 2026. De acuerdo con los cálculos astronómicos, la fase de luna llena ocurrirá a las 10:49 horas, tiempo del centro de México.
En ese momento será de día en gran parte del país, por lo que la Luna no podrá apreciarse en su máximo esplendor. Sin embargo, el satélite comenzará a ser visible nuevamente al caer la tarde.
La NASA también señala al 26 de septiembre como la fecha de la Luna de la Cosecha y destaca que aparecerá por el este poco después del atardecer.
¿A QUÉ HORA SE VERÁ LA LUNA LLENA EN MÉXICO?
En la Ciudad de México, la Luna de la Cosecha comenzará a salir aproximadamente a las 18:29 horas del sábado 26 de septiembre, en dirección al este.
El horario puede cambiar ligeramente dependiendo de la ciudad desde donde se observe, por lo que quienes se encuentren en otros estados deberán considerar su ubicación.
Además, el disco lunar se mantendrá prácticamente completo durante las noches del 25, 26 y 27 de septiembre, por lo que habrá más de una oportunidad para observarlo.
¿POR QUÉ SE LLAMA LUNA DE LA COSECHA?
La Luna de la Cosecha es el nombre tradicional que recibe la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre.
En 2026, el equinoccio ocurrirá el 22 de septiembre, apenas unos días antes de la luna llena. El nombre tiene un origen relacionado con las actividades agrícolas, ya que históricamente la luz de la Luna ayudaba a extender las jornadas de trabajo durante la temporada de cosecha.
El término no significa que la Luna cambie físicamente de color ni que necesariamente tenga un tamaño diferente.
¿QUÉ OTROS PLANETAS SE VERÁN JUNTO A LA LUNA?
La Luna de la Cosecha no estará sola en el cielo. Saturno podrá observarse cerca del satélite natural y será visible a simple vista bajo buenas condiciones.
También estará Neptuno, aunque debido a su poco brillo será necesario utilizar binoculares o un telescopio para localizarlo.
Para observar la Luna no se necesita ningún equipo especial. Lo recomendable es buscar un sitio con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado, especialmente hacia el este.