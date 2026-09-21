Luna de la Cosecha 2026: esta es la hora para ver la luna llena de septiembre en México

El cielo de septiembre tendrá uno de sus últimos espectáculos del mes con la llegada de la Luna de la Cosecha 2026 , la luna llena asociada con el equinoccio de otoño.

Aunque el momento exacto de la fase llena ocurrirá durante el día, el fenómeno podrá disfrutarse por la noche cuando el satélite natural aparezca sobre el horizonte.

¿CUÁNDO SERÁ LA LUNA DE LA COSECHA 2026?

La Luna de la Cosecha será visible el sábado 26 de septiembre de 2026. De acuerdo con los cálculos astronómicos, la fase de luna llena ocurrirá a las 10:49 horas, tiempo del centro de México.

En ese momento será de día en gran parte del país, por lo que la Luna no podrá apreciarse en su máximo esplendor. Sin embargo, el satélite comenzará a ser visible nuevamente al caer la tarde.

La NASA también señala al 26 de septiembre como la fecha de la Luna de la Cosecha y destaca que aparecerá por el este poco después del atardecer.

¿A QUÉ HORA SE VERÁ LA LUNA LLENA EN MÉXICO?

En la Ciudad de México, la Luna de la Cosecha comenzará a salir aproximadamente a las 18:29 horas del sábado 26 de septiembre, en dirección al este.