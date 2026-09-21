Proponen ley en el Senado para regresar el Ascenso y Descenso a la Liga MX

El Senado de la República albergó el conversatorio “ Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”. Durante el encuentro, especialistas, periodistas y directivos exigieron el regreso de la competencia abierta en el futbol mexicano . El senador Clemente Castañeda anunció que presentará una iniciativa de ley para obligar a las federaciones deportivas a respetar los resultados en la cancha.

UNA PROPUESTA PARA CAMBIAR EL DEPORTE

La propuesta plantea reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para incluir el mérito deportivo como un requisito obligatorio. Con este cambio, las ligas profesionales ya no podrán eliminar el descenso ni cerrar el paso a equipos de categorías inferiores. La meta principal es asegurar que los logros deportivos determinen qué clubes suben o bajan de división.

EL IMPACTO DE ELIMINAR EL ASCENSO DESDE 2020

La suspensión de estos mecanismos afectó el nivel competitivo y el crecimiento económico del futbol nacional. Desde la cancelación de la regla en 2020, los equipos de divisiones inferiores perdieron la oportunidad de llegar a la Primera División únicamente por sus triunfos en la cancha. Además, esta medida concentró la inversión económica solo en las grandes ciudades del país.