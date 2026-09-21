Proponen ley en el Senado para regresar el Ascenso y Descenso a la Liga MX

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    Proponen ley en el Senado para regresar el Ascenso y Descenso a la Liga MX
    Senado de la República en la propuesta para el regreso del Ascenso y Descenso del futbol mexicano. X

Movimiento Ciudadano presentará iniciativa para obligar a la FMF a respetar el mérito deportivo en el futbol mexicano.

El Senado de la República albergó el conversatorio Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”. Durante el encuentro, especialistas, periodistas y directivos exigieron el regreso de la competencia abierta en el futbol mexicano. El senador Clemente Castañeda anunció que presentará una iniciativa de ley para obligar a las federaciones deportivas a respetar los resultados en la cancha.

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UNA PROPUESTA PARA CAMBIAR EL DEPORTE

La propuesta plantea reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para incluir el mérito deportivo como un requisito obligatorio. Con este cambio, las ligas profesionales ya no podrán eliminar el descenso ni cerrar el paso a equipos de categorías inferiores. La meta principal es asegurar que los logros deportivos determinen qué clubes suben o bajan de división.

EL IMPACTO DE ELIMINAR EL ASCENSO DESDE 2020

La suspensión de estos mecanismos afectó el nivel competitivo y el crecimiento económico del futbol nacional. Desde la cancelación de la regla en 2020, los equipos de divisiones inferiores perdieron la oportunidad de llegar a la Primera División únicamente por sus triunfos en la cancha. Además, esta medida concentró la inversión económica solo en las grandes ciudades del país.

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FALTA DE APOYO DE LA FMF

Las autoridades del futbol mexicano decidieron no asistir al diálogo en la Cámara de Senadores. Tanto la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como la directiva de la Liga MX rechazaron la invitación al evento. A pesar de su ausencia, representantes de clubes como Leones Negros, Cancún FC y Mineros expusieron las pérdidas de empleo e inversión en sus regiones.

INVESTIGACIÓN ANTIMONOPOLIO Y POSTURA DE LA LIGA

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una revisión por posibles prácticas anticompetitivas en el torneo. Representantes de este organismo acudieron al Senado para dar seguimiento al tema. Por su parte, el reglamento oficial de la Liga MX mantiene vigente la prohibición del ascenso, lo que motivó a los legisladores a buscar un cambio por la vía legal.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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