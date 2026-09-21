‘Se come’ Netflix la audiencia de la TV abierta con ‘Habilidad Física 100’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El reality de competencia reúne a atletas, luchadores, figuras del espectáculo y participantes de perfiles extremos, entre ellos la saltillense Jazmín Lira
Apostar por series o marcas internacionales famosas ya no era suficiente para la plataforma Netflix y, tras adentrarse en los eventos en vivo de música y deportes, solo le faltaba explorar una categoría más: los reality shows de competencia. Y fue así que acertadamente estrenó ‘Habilidad Física 100’.
Y esta vez, con solo dos tandas de episodios, atrapó a la audiencia, en especial la de Saltillo, gracias a la participación de la fisicoculturista Jazmín Lira.
Atletas de alto rendimiento, medallistas olímpicos, luchadores, miembros de las fuerzas armadas y personas de profesiones con alta exigencia física son, para expertos como Mauricio Cabrera, de The Muffin, parte del éxito de la contienda en su edición México.
¿CUÁNDO ES LA FINAL DE ‘HABILIDAD FÍSICA 100’?
Luego de la tensión que dejaron los primeros siete episodios del reality, sus fanáticos están en la zozobra por conocer el gran final, con el debut de dos episodios más que llegarán este 23 de septiembre.
Endemol Shine Boomdog está detrás de esta producción de Netflix, encabezada por Kirén Miret, quien produjo el famoso programa ‘Shark Tank’, ‘MasterChef México’ y, durante algunas temporadas, las versiones estadounidense y mexicana de ‘La Casa de los Famosos’.
Por ello, conoce al público y toma lo mejor de cada uno de estos shows que, semana a semana, mantienen en la conversación a los participantes, las pruebas, los bandos y hasta el formato completo.
Así que personajes como Luis Hernández ‘El Matador’, Místico, el luchador; el cantante Pee Wee, sumados a atletas y desconocidos, son el material perfecto para que la audiencia decida mantenerse pegada al streaming para ver un reality show diferente. Y no lo dice un boletín informativo, sino que es el show favorito después de los dramas seriados producidos como ‘Mal de Amores’, ‘En Coma’ o ‘El Otro Padre’.