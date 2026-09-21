‘Se come’ Netflix la audiencia de la TV abierta con ‘Habilidad Física 100’

Apostar por series o marcas internacionales famosas ya no era suficiente para la plataforma Netflix y, tras adentrarse en los eventos en vivo de música y deportes, solo le faltaba explorar una categoría más: los reality shows de competencia. Y fue así que acertadamente estrenó ‘Habilidad Física 100’.

Y esta vez, con solo dos tandas de episodios, atrapó a la audiencia, en especial la de Saltillo, gracias a la participación de la fisicoculturista Jazmín Lira.

Atletas de alto rendimiento, medallistas olímpicos, luchadores, miembros de las fuerzas armadas y personas de profesiones con alta exigencia física son, para expertos como Mauricio Cabrera, de The Muffin, parte del éxito de la contienda en su edición México.