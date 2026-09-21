¡Vuelve ‘El Sol’! Luis Miguel anuncia nueva gira y Saltillo cruza los dedos

Apenas el bolsillo de muchos fans se está recuperando debido a la ola de conciertos que invadieron este 2026 a Saltillo y, aunque no es oficial su paso por esta ciudad, las alarmas están puestas para conocer las fechas y sedes del ‘Luis Miguel Tour 2027’, que prácticamente anunció ‘El Sol’ hace unos minutos desde su cuenta de Instagram.

Luego de “sobrevivir” a los rumores de una hospitalización de gravedad en Nueva York, Luis Miguel “reaparece” como él sabe hacerlo: con mensajes breves, sin corazón y confiando en sus miles de fanáticos.

Fue así que publicó en Instagram ‘Luis Miguel Tour 2027’, junto con una imagen de él en el escenario, lo que desató la emoción entre sus más de 6 millones de seguidores en Instagram y provocó que la noticia corriera como pólvora.