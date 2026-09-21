¡Vuelve ‘El Sol’! Luis Miguel anuncia nueva gira y Saltillo cruza los dedos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que prepara el ‘Luis Miguel Tour 2027’, aunque todavía no existen fechas ni sedes confirmadas para la capital de Coahuila
Apenas el bolsillo de muchos fans se está recuperando debido a la ola de conciertos que invadieron este 2026 a Saltillo y, aunque no es oficial su paso por esta ciudad, las alarmas están puestas para conocer las fechas y sedes del ‘Luis Miguel Tour 2027’, que prácticamente anunció ‘El Sol’ hace unos minutos desde su cuenta de Instagram.
Luego de “sobrevivir” a los rumores de una hospitalización de gravedad en Nueva York, Luis Miguel “reaparece” como él sabe hacerlo: con mensajes breves, sin corazón y confiando en sus miles de fanáticos.
Fue así que publicó en Instagram ‘Luis Miguel Tour 2027’, junto con una imagen de él en el escenario, lo que desató la emoción entre sus más de 6 millones de seguidores en Instagram y provocó que la noticia corriera como pólvora.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN LOS CONCIERTOS DE LUIS MIGUEL?
Hasta el cierre de la edición, ‘Luismi’ no había confirmado las primeras sedes de sus conciertos ni hecho realidad si de nueva cuenta pasaría por suelo saltillense, aunque sus fanáticos no pierden la esperanza de que así será.
En 2024, Luis Miguel cantó ante sus seguidoras de Saltillo y sus alrededores en la segunda tanda de espectáculos, luego de conquistar plazas como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de otros países como Argentina, España, Canadá, República Dominicana, Estados Unidos y más.
Previo a su noticia de regreso a los escenarios, ‘El Sol’ se convirtió en la nueva imagen de la campaña del refresco Coca-Cola, por lo que la empresa refresquera lanzó una edición especial de una lata conmemorando sus 100 años junto al cantante de ‘La Incondicional’.