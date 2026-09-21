¡Vuelve ‘El Sol’! Luis Miguel anuncia nueva gira y Saltillo cruza los dedos

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Vuelve ‘El Sol’! Luis Miguel anuncia nueva gira y Saltillo cruza los dedos
    Esperanza. La última visita de Luis Miguel a Saltillo ocurrió en septiembre de 2024, cuando se reencontró con el público de la capital coahuilense después de 32 años. FOTO: ARCHIVO

El cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que prepara el ‘Luis Miguel Tour 2027’, aunque todavía no existen fechas ni sedes confirmadas para la capital de Coahuila

Apenas el bolsillo de muchos fans se está recuperando debido a la ola de conciertos que invadieron este 2026 a Saltillo y, aunque no es oficial su paso por esta ciudad, las alarmas están puestas para conocer las fechas y sedes del ‘Luis Miguel Tour 2027’, que prácticamente anunció ‘El Sol’ hace unos minutos desde su cuenta de Instagram.

Luego de “sobrevivir” a los rumores de una hospitalización de gravedad en Nueva York, Luis Miguel “reaparece” como él sabe hacerlo: con mensajes breves, sin corazón y confiando en sus miles de fanáticos.

Fue así que publicó en Instagram ‘Luis Miguel Tour 2027’, junto con una imagen de él en el escenario, lo que desató la emoción entre sus más de 6 millones de seguidores en Instagram y provocó que la noticia corriera como pólvora.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN LOS CONCIERTOS DE LUIS MIGUEL?

Hasta el cierre de la edición, ‘Luismi’ no había confirmado las primeras sedes de sus conciertos ni hecho realidad si de nueva cuenta pasaría por suelo saltillense, aunque sus fanáticos no pierden la esperanza de que así será.

En 2024, Luis Miguel cantó ante sus seguidoras de Saltillo y sus alrededores en la segunda tanda de espectáculos, luego de conquistar plazas como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de otros países como Argentina, España, Canadá, República Dominicana, Estados Unidos y más.

https://vanguardia.com.mx/show/carin-leon-enfrenta-demanda-de-fans-tras-cancelar-concierto-en-las-vegas-PE23636119

Previo a su noticia de regreso a los escenarios, ‘El Sol’ se convirtió en la nueva imagen de la campaña del refresco Coca-Cola, por lo que la empresa refresquera lanzó una edición especial de una lata conmemorando sus 100 años junto al cantante de ‘La Incondicional’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


México

Personajes


Luis Miguel

Organizaciones


Coca-Cola

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Gran carga

Gran carga
Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo
Mario Delgado informó los avances de la política educativa federal y destacó la cobertura de becas, obras escolares, atención en salud y nuevos espacios en bachillerato y universidades.

SEP rinde cuentas al pueblo de México; celebra que más de 20 millones de estudiantes tendrán beca en 2026
Raúl Velasco Álvarez se reunió con Malala Yousafzai en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Raúl Velasco se reúne con Malala Yousafzai en Nueva York durante Asamblea de la ONU
Las flores amarillas se regalan cada 21 de septiembre como símbolo de amor, amistad, esperanza y nuevos comienzos.

Regalar flores amarillas el 21 de septiembre: ¿por qué se obsequian y qué significan?
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de un posible ciclón tropical.

Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Ciclón Tropical a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Syntek sorprendió durante una transmisión en vivo al decir que está “loco” y compararse con Jesucristo, Frida Kahlo y Benito Juárez.

‘Estoy loco’... Aleks Syntek se compara con Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez
El staff del estadio creaba una aparente segunda pareja de postes. La práctica era permitida por las reglas anteriores, pero la NFL ahora exige que ambos equipos reciban exactamente la misma imagen.

La NFL cierra una trampa visual de los Patriots para los goles de campo