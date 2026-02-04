EU aplaza informes de empleo e inflación tras el fin del cierre parcial del Gobierno

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 4 febrero 2026
    EU aplaza informes de empleo e inflación tras el fin del cierre parcial del Gobierno
    La Oficina de Análisis Económico (BEA) anunció en su página web la nueva fecha de publicación del paquete estadístico, el cual se iba a dar a conocer mañana jueves. FOTO: ESPECIAL.

A diferencia del registrado en otoño pasado, en esta ocasión el parón solo ha supuesto una suspensión parcial de la Administración

WASHINGTON.- El breve cierre que ha experimentado el Gobierno Federal en Estados Unidos ha obligado a aplazar dos semanas la publicación de los datos de la balanza comercial relativos a diciembre y la totalidad de 2025, que ahora está previsto que vean la luz el próximo 19 de febrero.

El anuncio llega después de que, también por los efectos del cierre Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) retrasara sine die la divulgación de los datos de empleo del mes de enero, cuya publicación estaba programada para el 6 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk llama ‘tirano’ a Pedro Sánchez por su plan de prohibir a menores el uso de redes sociales

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer una ley presupuestaria aprobada por el Congreso que puso fin a un breve cierre administrativo ente el 31 de enero y el 3 febrero.

El cierre respondió a la negativa de los demócratas a financiar durante lo que resta de ejercicio fiscal (hasta el 30 de septiembre) al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración, después de la muerte de dos manifestantes en el marco de las redadas masivas ordenadas por el Gobierno Trump en la ciudad de Mineápolis.

Los cierres de fin de semana, como este, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el que tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, que supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días.

De hecho, BLS y BEA aún están reorganizando sus calendarios de publicación debido al agudo impacto de ese prolongado cierre administrativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política
Seguridad
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028