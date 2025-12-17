EU aprueba proyecto de defensa que exige publicar videos de ataques a botes

Internacional
/ 17 diciembre 2025
    EU aprueba proyecto de defensa que exige publicar videos de ataques a botes
    El secretario de Defensa Pete Hegseth llegando al Congreso en Washington el 16 de diciembre del 2025. FOTO: AP.

Se trata de la Ley de Autorización de Defensa Nacional anual que aumentará el salario de los integrantes de las tropas hasta en un 3.8%

WASHINGTON.- El Senado aprobó el miércoles un proyecto que autorizará 901 mil millones de dólares en programas de defensa, misma que presionará al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que proporcione a los legisladores videos de ataques a presuntas embarcaciones de drogas en aguas internacionales cerca de Venezuela.

Esta ley obtuvo respaldo bipartidista a medida que avanzaba por el Congreso, y la Casa Blanca ha indicado que está en línea con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump.

Sin embargo, la legislación, que supera las 3 mil páginas, reveló algunos puntos de fricción entre el Congreso y el Pentágono mientras la administración Trump reorienta su enfoque militar, alejándolo de Europa y aproximándolo a América Central y del Sur.

Desde el mes de septiembre Estados Unidos mantiene un operativo sin precedentes en aguas del Caribe, donde ha destruido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de droga, y amenaza con comenzar “pronto” ataques dentro de territorio venezolano contra el narcotráfico.

Nacionalización petrolera de Venezuela fue un “robo”: Casa Blanca

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como “el mayor robo” de la historia estadounidense.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

Trump ha declarado a todo el Gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista y que ha ordenado bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos.

