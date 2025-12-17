Así planearon por meses la masacre de Bondi Beach en Australia

El padre terrorista de ISIS asesinado durante la masacre de Bondi Beach había transferido la casa familiar a nombre de su esposa, lo que fue visto como un “insulto final” a los asesinados y heridos que podría impedir que sus seres queridos recibieran una compensación.

Sajid Akram, de 50 años, puso la propiedad de tres habitaciones en Sydney bajo el nombre exclusivo de su esposa, Venera Akram, en febrero del año pasado, informó el Daily Telegraph de Australia.

Poco después le concedieron una licencia que le permitió comprar los rifles de alta potencia que él y su hijo, Naveed, de 24 años, utilizaron en el ataque terrorista del domingo que mató a 15 personas en una celebración de Hanukkah en la playa.

“Esto demuestra claramente en mi opinión que ha estado planeando esta [masacre] durante mucho tiempo”, dijo el exministro antiterrorista del estado, David Elliott.

“Sería lógico suponer que sus bienes iban a ser confiscados por el Estado o por las víctimas del delito que estaba a punto de cometer”.

La transferencia de la casa probablemente también evitará que las víctimas del tiroteo masivo demanden al patrimonio de Akram.

“Si ha puesto todo a nombre de su esposa y su patrimonio no tiene activos, entonces cualquiera que lo demande a él o a su patrimonio no obtendrá nada”, dijo al medio el abogado defensor penal Sam Macedone.

“Es el último insulto a las víctimas”, añadió.

“Lo hizo bajo la premisa de que si algo le sucede y la gente lo demanda, no podrán quitarle la casa a su esposa”.

La pareja compró la casa en Bonnyrigg, en el suroeste de Sydney, por el equivalente a unos 460.000 dólares en 2016.

Tras el tiroteo masivo del domingo, la esposa de Akram dijo a la policía que pensaba que su esposo y su hijo de 24 años, Naveed, habían ido de pesca.

Los dos sospechosos están acusados de asesinar a 15 personas en un tiroteo masivo antisemita dirigido contra judíos que celebraban Hanukkah en la famosa playa.

El joven Akram, que resultó herido en el ataque, fue acusado el miércoles de 59 delitos, incluidos 15 cargos de asesinato.