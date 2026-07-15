EU aumenta ataques; Irán amenaza con frenar exportaciones energéticas

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    EU aumenta ataques; Irán amenaza con frenar exportaciones energéticas
    Los ataques de represalia en todo Oriente Medio y las renovadas amenazas a la vía marítima han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin al conflicto. AP.

La ofensiva alcanzó un cuartel del ejército iraní, mató al menos a siete soldados y dejó más de 300 heridos en todo el país

DUBÁI.- En represalia por los ataques de Teherán contra barcos que intentan pasar por el estrecho de Ormuz, el ejército de Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre Irán e intensificó su campaña de ataques aéreos.

Por otro lado la Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de la República Islámica, amenazó el miércoles con detener todas las exportaciones energéticas desde Oriente Medio debido al bloqueo.

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“La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, afirmó.

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques, golpeando decenas de objetivos durante la noche, reportó el miércoles el Comando Central de sus fuerzas armadas, y luego reanudó los ataques contra Irán durante el día , un movimiento inusual que señaló aún más el creciente ritmo de los ataques.

Dentro de las 17 horas posteriores al restablecimiento del bloqueo sobre los puertos iraníes, el Comando Central dijo que las fuerzas estadounidenses habían “redirigido” dos embarcaciones comerciales que intentaban burlar el bloqueo.

Entre los objetivos estuvo la isla Gran Tunb, que es vista como un punto estratégico en el estrecho de Ormuz. El Comando Central dijo que el ataque tuvo como objetivo sitios de defensa y misiles iraníes.

ORMUZ EN EL CENTRO DE COMBATES

La reapertura del estrecho del Ormuz ha atormentado a Estados Unidos desde que Irán lo bloqueó en los primeros días de la guerra.

Cabe recordar que durante el acuerdo provisional, algunos barcos comenzaron a moverse por el paso utilizando una ruta cerca de Omán supervisada por los militares estadounidenses y que está fuera del control de Teherán.

En los últimos días, Irán atacó barcos que utilizaban esa ruta y se produjeron ataques recíprocos. Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres. Imponer el bloqueo es otra forma de presionar a Irán.

PETRÓLEO SIGUE EN AUMENTO

Mientras tanto, el precio del petróleo sigue subiendo. El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el miércoles —más de un 15% por encima del precio anterior a la guerra, pero todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido del conflicto.

Analistas del Fondo Monetario Internacional advirtieron el miércoles que, aunque un excedente de petróleo había mantenido los precios bajos, “gran parte de ese margen ya se ha agotado”.

Estados Unidos impuso por primera vez su bloqueo en abril y lo levantó el mes pasado, tras la firma del acuerdo provisional que pausó los combates y estableció un periodo de 60 días para negociaciones sobre asuntos como el programa nuclear iraní. Esas conversaciones se han estancado a medida que se ha intensificado la lucha por el estrecho de Ormuz.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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