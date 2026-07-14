Paga Trump 5.6 millones a la escritora Caroll, aún le debe otros 83 millones por difamarla

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    Paga Trump 5.6 millones a la escritora Caroll, aún le debe otros 83 millones por difamarla
    En la imagen, la escritora E. Jean Carroll. EFE/Sarah Yenesel

El Supremo rechazó el 29 de junio revisar un recurso presentado por Trump contra el fallo que le obligaba a indemnizar con 5 millones de dólares a Carroll

NUEVA YORK- El presidente estadounidense, Donald Trump, pagó este martes 5.6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll después de que esta ganara en 2023 un caso civil por abuso sexual y difamación en su contra, pero el magnate aún le debe otros 83 millones, derivados de un caso posterior, por difamarla.

”Hace tres años, un jurado de nueve personas declaró por unanimidad al presidente Trump responsable de asalto sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Hoy, nos complace informar de que ha recibido el pago por daños que le otorgó el jurado como resultado de ese veredicto”, dijo en un comunicado a medios su abogada, Roberta Kaplan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/rechaza-la-corte-suprema-el-intento-de-trump-por-anular-fallo-de-que-agredio-sexualmente-a-la-escritora-e-jean-carroll-CC21768082

Según el archivo digital del caso, Carroll ha recibido un monto de 5.6 millones que corresponde a la indemnización más intereses, y que estaba en una cuenta bancaria controlada por el sistema judicial pendiente de autorización para su transferencia.

Esta semana, el juez Lewis Kaplan, que presidió el caso, ordenó el desembolso ante los nuevos intentos de la defensa de Trump de alargar el proceso, y pese a que el Tribunal Supremo de EE.UU. fue claro en la obligación del magnate de indemnizar a la autora.

El Supremo rechazó el 29 de junio revisar un recurso presentado por Trump contra el fallo que le obligaba a indemnizar con 5 millones de dólares a Carroll.

”¡GANAMOS! ¡ESTA VICTORIA ES PARA TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO!”, escribió poco después la autora en su cuenta de Substack.

El caso se originó tras las acusaciones de Carroll, excolumnista de la revista Elle, de que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

Carroll impulsó otra segunda causa civil por difamación porque el presidente la siguió atacando en redes sociales en relación con el abuso sexual, y obtuvo otra victoria con una indemnización mucho más abultada, de 83 millones de dólares, que el magnate también impugnó y todavía no ha pagado.

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